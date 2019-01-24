Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Собчак отреагировала на слухи о своей семье 

WomanHit.ru 3 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Телеведущая, личную жизнь которой сейчас обсуждают все СМИ, наконец, поделилась своим особым мнением.
После новости о том, что супруг Ксении Собчак Максим Виторган напал на ее предполагаемого возлюбленного, режиссера Константина Богомолова, героиня драмы несколько дней хранила молчание, и все с нетерпением ждали ее реакцию. Популярная блогерша, наконец, откликнулась; «Театральные премьеры людей интересуют гораздо меньше, чем личные разборки. Но при этом мне, а не тем, кто выводит это в топы, предъявляют "скандальность» и «Дом 2»! Как говорил Довлатов, «Сталин тиран, но кто написал миллион доносов?» — написала Собчак в своем телеграм-канале.
Послав всех заинтересованных читателей в театр, Собчак не ответила на два главных вопроса: сочувствует ли она Богомолову и в каких сейчас находится отношениях с Виторганом. Судя по всему, супруги еще не помирились, поскольку общаются весьма официально через соцсети. Собчак в «Инстаграме» своей падчерицы Полины Виторган пожелала супругу приятного аппетита. В ответ Максим написал: «и вам!»
Напомним, что вечером 21 января муж Ксении Собчак Максим Виторган встретился с предполагаемым соперником Константином Богомоловым и нанес ему телесные повреждения средней тяжести.
WomanHit.ru: последние новости
Гордон пожаловалась на дискриминацию Синди Кроуфорд поделилась свежим селфи Лопырева собирается рожать дома
Женский форум9
Звёзды , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Полина Виторган
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мифы и заблуждения о фитнесе, способные удивить2
9 мелочей, которые его втайне возбуждают
Тест Ахматовой: оказывается, люди делятся на два типа
10 звездных пар, которые почти всю жизнь вместе1
5 проверенных способов повысить самооценку
Видео
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
01:12
Настоящая фамилия и другие факты о Софии Ротару
Звёзды
00:46
41-летняя мать двоих показала, как выглядеть на 20
Здоровье
09:26
Главные красавицы российского кино
Красота Звёзды
01:00
Екатерина Андреева насмешила подписчиков советами
Звёзды
05:20
Жена Всеволода Санаева медленно сходила с ума
Звёзды Любовь
11:40
Иконы стиля женщин СССР
Мода Звёзды
04:00
Звезды, попадавшиеся на воровстве
Звёзды
02:50
Школьников прославила песня в самолете
Дети
00:12
Асмус сравнила себя с Пугачевой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение