Собчак отреагировала на слухи о своей семье

Телеведущая, личную жизнь которой сейчас обсуждают все СМИ, наконец, поделилась своим особым мнением.

После новости о том, что супруг Ксении Собчак Максим Виторган напал на ее предполагаемого возлюбленного, режиссера Константина Богомолова , героиня драмы несколько дней хранила молчание, и все с нетерпением ждали ее реакцию. Популярная блогерша, наконец, откликнулась; «Театральные премьеры людей интересуют гораздо меньше, чем личные разборки. Но при этом мне, а не тем, кто выводит это в топы, предъявляют "скандальность» и «Дом 2»! Как говорил Довлатов, «Сталин тиран, но кто написал миллион доносов?» — написала Собчак в своем телеграм-канале.

Послав всех заинтересованных читателей в театр, Собчак не ответила на два главных вопроса: сочувствует ли она Богомолову и в каких сейчас находится отношениях с Виторганом. Судя по всему, супруги еще не помирились, поскольку общаются весьма официально через соцсети. Собчак в «Инстаграме» своей падчерицы Полины Виторган пожелала супругу приятного аппетита. В ответ Максим написал: «и вам!»

Напомним, что вечером 21 января муж Ксении Собчак Максим Виторган встретился с предполагаемым соперником Константином Богомоловым и нанес ему телесные повреждения средней тяжести.