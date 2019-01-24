Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фото Волочковой с «мужскими ногами» стало сенсацией 

Дни.ру 26 минут назад
Фото: Дни.ру
Анастасия Волочкова продолжает интриговать вокруг своей личной жизни. Балерина показывает различные части тела любимого мужчины, на сей раз — его обнаженные ноги, к которым нежно прижалась.
"Чьи ноги в чьих руках? А у вас есть любимые, чьи ножки вы готовы были бы прижать к себе?❤️ Многие хотели бы, уверенна.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — обратилась к подписчикам Анастасия Волочкова, выложив в Instagram фотографию, на которой запечатлена сидящей на диване с мужчиной, от которого, впрочем, видны лишь ноги без носков.
@volochkova_art
Снимок стал сенсацией, собравшей множество комментариев. Почему-то не все фанаты порадовались за идиллию в отношениях балерины с избранником. Судя по отзывам, у многих комментаторов от фото появились признаки тошноты.
"Настя, ты себя уважаешь? что ты творишь?", "Тебе уже внуков пора няньчить, а ты все ноги грязные по России собираешь… а замуж то один хрен — НЕ БЕРУТ…", "Мужик у женских ног это я еще понимаю, а если женщина у мужских ног то это подстилка. Готова ногти на ногах ему грысть лиж бы не сбежал. Как никак уже АЖ 4 месяца вместе", "Да поняли мы уже, что ноги ты всем своим мужикам облизываешь… Но… Не нужно портить с утра аппетит этим фото… Ты то уже свыклась, а мы нет… Своим мужьям ноги не мацаем и не облизываем…", "Противно!", "Настя, на нас любимые свои ноги не кладут, они нас на руках носят😁" — высказались подписчики.
О том, кто является ее любимым мужчиной, Анастасия Волочкова предпочитает не рассказывать. Балерина лишь сообщила, что познакомилась с ним в общей компании, живет он в том же поселке, что и она, а имя его переводится как "царь". В Сети же ходят слухи, что артистка выдумала свой роман. Якобы избранника изображает ее работник, муж кухарки.
Дни.ру: последние новости
"У нее накладное пузо": беременную Маркл заподозрили в грандиозном обмане "Мордень красная в пятнах": Андреева насмешила народ Муцениеце прервала молчание о кризисе в отношениях
Женский форум
Звёзды , Анастасия Волочкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 мелочей, которые его втайне возбуждают
Тест Ахматовой: оказывается, люди делятся на два типа
10 звездных пар, которые почти всю жизнь вместе1
5 проверенных способов повысить самооценку
«Я беременна, но хочу уйти от мужа»6
Видео
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
01:12
Настоящая фамилия и другие факты о Софии Ротару
Звёзды
00:46
41-летняя мать двоих показала, как выглядеть на 20
Здоровье
02:50
Школьников прославила песня в самолете
Дети
00:12
Асмус сравнила себя с Пугачевой
Звёзды
10:37
Знаменитости, уличенные в чрезмерной экономии
Звёзды
01:04
Король Малайзии и «Мисс Москва» разводятся
Любовь В мире
01:44
Девушка потратила $500 тысяч, чтобы стать Кардашьян
Красота
10:04
Когда редакторы перебарщивают с фотошопом
Звёзды Красота
05:25
Звезды, связавшиеся с мужчинами из криминала
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение