Фото Волочковой с «мужскими ногами» стало сенсацией

Анастасия Волочкова продолжает интриговать вокруг своей личной жизни. Балерина показывает различные части тела любимого мужчины, на сей раз — его обнаженные ноги, к которым нежно прижалась.

"Чьи ноги в чьих руках? А у вас есть любимые, чьи ножки вы готовы были бы прижать к себе?❤️ Многие хотели бы, уверенна.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — обратилась к подписчикам Анастасия Волочкова, выложив в Instagram фотографию, на которой запечатлена сидящей на диване с мужчиной, от которого, впрочем, видны лишь ноги без носков.

@volochkova_art

Снимок стал сенсацией, собравшей множество комментариев. Почему-то не все фанаты порадовались за идиллию в отношениях балерины с избранником. Судя по отзывам, у многих комментаторов от фото появились признаки тошноты.

"Настя, ты себя уважаешь? что ты творишь?", "Тебе уже внуков пора няньчить, а ты все ноги грязные по России собираешь… а замуж то один хрен — НЕ БЕРУТ…", "Мужик у женских ног это я еще понимаю, а если женщина у мужских ног то это подстилка. Готова ногти на ногах ему грысть лиж бы не сбежал. Как никак уже АЖ 4 месяца вместе", "Да поняли мы уже, что ноги ты всем своим мужикам облизываешь… Но… Не нужно портить с утра аппетит этим фото… Ты то уже свыклась, а мы нет… Своим мужьям ноги не мацаем и не облизываем…", "Противно!", "Настя, на нас любимые свои ноги не кладут, они нас на руках носят😁" — высказались подписчики.

О том, кто является ее любимым мужчиной, Анастасия Волочкова предпочитает не рассказывать. Балерина лишь сообщила, что познакомилась с ним в общей компании, живет он в том же поселке, что и она, а имя его переводится как "царь". В Сети же ходят слухи, что артистка выдумала свой роман. Якобы избранника изображает ее работник, муж кухарки.