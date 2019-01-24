Екатерина Андреева насмешила народ своими советами

Лобик сморщенный, глазки сужены, губки в куриную гузку сложены — сама Андреева описывает с юмором определенный тип людей.

Екатерине Андреевой идет шестой десяток лет, а выглядит она прекрасно. Все дело в том, что у ней есть секрет. "В любой точке мира, там где я проснусь утром, я сначала пробуждаю энергию Чи в своем теле, — рассказала телеведущая. — Растяжки, асаны, беговая дорожка, бокс — не имеет значения. Главное — пробудить. Тогда и просыпаться будет легче, и работу работать, и на людей будете реагировать спокойно — они же разные бывают, не всегда приятные. А когда ваша энергия потечет по свободным каналам, станет вам легко и приятно. Проверено на себе.

"Вот я — публичный человек, и про меня такое пишут иногда в "желтянке", аж сердце могло бы схватить, — продолжает Екатерина Андреева. — Не схватывает. Защищена своей силой, энергией, легкостью бытия, смехом и юмором. А все это приходит к вам только после расслабления".

Описала она и людей, пребывающих в гневе: "Лобик сморщенный, глазки сужены, губки в куриную гузку сложены, мордень красная в пятнах — красавцы, одним словом. А оно вам надо? Этот рот гузкой? Лучше утречком потянуться, поулыбаться и вперед — к вашим новым достижениям. Без кровавых мальчиков в глазах".

Конечно, легко утром улыбаться, если начинает его в Таиланде или на Мальдивах, если путешествуешь на частных яхтах и самолетах, если твоя зарплата на главном канале страны исчисляется десятками тысяч долларов… Поэтому пост ведущей программы "Время" вызвал смех у многих подписчиков.