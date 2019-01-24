Гордон в купальнике пожаловалась на дискриминацию

«Поющий адвокат» заметила, что к возрасту женщин в разных странах относятся по-разному.

Екатерина Гордон опубликовала в микроблоге свое фото в купальнике и высказалась на «больную» тему. «Я очень много путешествую… И я не встречала нигде такой дискриминации по возрастному признаку, причём созданной и самими женщинами тоже. Лет с 25 российские женщины говорят себе, что они стары, и убеждают себя в том, что надо срочно брать в мужья любого» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заметила она.

@KATYAGORDON

Екатерина также уточнила, что в свои 37 она чувствует себя в любой европейской стране «балованной красавицей», а в России ее возраст может смутить даже такого мужчину, которого она не возьмет к себе водителем, не говоря о большем. Гордон уверена, что в этом виноваты сами женщины, которые позволяют мужчинам менять спутниц, исходя из моды на цвет волос, ограничивая срок годности подруги.

Пригодного выхода из сложившейся ситуации адвокат не предложила. Она лишь обратилась с призывом: «Девочки… Вырастайте из глупых границ, Мальчики, учитесь любить и баловать…» Вряд ли это может изменить ситуацию.