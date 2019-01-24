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Гордон в купальнике пожаловалась на дискриминацию 

WomanHit.ru 14 минут назад
Фото: @KATYAGORDON
«Поющий адвокат» заметила, что к возрасту женщин в разных странах относятся по-разному.
Екатерина Гордон опубликовала в микроблоге свое фото в купальнике и высказалась на «больную» тему. «Я очень много путешествую… И я не встречала нигде такой дискриминации по возрастному признаку, причём созданной и самими женщинами тоже. Лет с 25 российские женщины говорят себе, что они стары, и убеждают себя в том, что надо срочно брать в мужья любого» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заметила она.
@KATYAGORDON
Екатерина также уточнила, что в свои 37 она чувствует себя в любой европейской стране «балованной красавицей», а в России ее возраст может смутить даже такого мужчину, которого она не возьмет к себе водителем, не говоря о большем. Гордон уверена, что в этом виноваты сами женщины, которые позволяют мужчинам менять спутниц, исходя из моды на цвет волос, ограничивая срок годности подруги.
Пригодного выхода из сложившейся ситуации адвокат не предложила. Она лишь обратилась с призывом: «Девочки… Вырастайте из глупых границ, Мальчики, учитесь любить и баловать…» Вряд ли это может изменить ситуацию.
Напомним, что Екатерина Гордон все чаще защищает права обиженных женщин. Сейчас она выступает от имени Светланы Белогуровой, бывшей пассии Александра Головина, а также ведет дела Алены Водонаевой и других звезд.
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Женский форум
Звёзды , Александр Головин , Екатерина Гордон
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