Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезды, попадавшиеся на воровстве 

Рамблер 3 часа назад
Прихватить безделушку из магазина или тайно вынести ворох нарядов — на такое способны не только обычные люди, но и знаменитости. Такая страсть имеется, например, у певицы Бритни Спирс, которую неоднократно ловили на кражах. Бритни может утащить дорогую рубашку из бутика или прихватить копеечную зажигалку, хотя непонятно, зачем артистке с миллионными гонорарами такие вещи. В похожей ситуации побывала и актриса Линдси Лохан, которая как-то попыталась улизнуть из ювелирного бутика с дорогостоящим ожерельем.
Смотрите видео и узнайте, какие ещё селебрити не прочь утащить что-нибудь из супермаркета или магазина одежды.
Звёзды , Видео , Линдси Лохан , Бритни Спирс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мифы и заблуждения о фитнесе, способные удивить2
9 мелочей, которые его втайне возбуждают
Тест Ахматовой: оказывается, люди делятся на два типа
10 звездных пар, которые почти всю жизнь вместе1
5 проверенных способов повысить самооценку
Видео
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
01:12
Настоящая фамилия и другие факты о Софии Ротару
Звёзды
00:46
41-летняя мать двоих показала, как выглядеть на 20
Здоровье
09:26
Главные красавицы российского кино
Красота Звёзды
01:00
Екатерина Андреева насмешила подписчиков советами
Звёзды
05:20
Жена Всеволода Санаева медленно сходила с ума
Звёзды Любовь
11:40
Иконы стиля женщин СССР
Мода Звёзды
04:00
Звезды, попадавшиеся на воровстве
Звёзды
02:50
Школьников прославила песня в самолете
Дети
00:12
Асмус сравнила себя с Пугачевой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение