Звезды, попадавшиеся на воровстве

Прихватить безделушку из магазина или тайно вынести ворох нарядов — на такое способны не только обычные люди, но и знаменитости. Такая страсть имеется, например, у певицы Бритни Спирс , которую неоднократно ловили на кражах. Бритни может утащить дорогую рубашку из бутика или прихватить копеечную зажигалку, хотя непонятно, зачем артистке с миллионными гонорарами такие вещи. В похожей ситуации побывала и актриса Линдси Лохан , которая как-то попыталась улизнуть из ювелирного бутика с дорогостоящим ожерельем.

Смотрите видео и узнайте, какие ещё селебрити не прочь утащить что-нибудь из супермаркета или магазина одежды.