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Юрий Лоза оценил шпагат Волочковой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известный певец и композитор Юрий Лоза не понимает тех, кто критикует балерину Анастасию Волочкову, которая с завидной регулярностью делится в социальных сетях снимками, на которых она делает шпагат. Композитор заметил, что как можно высмеивать то, что не можешь сделать сам. В качестве примера, он привел лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который подколол в стихах за шпагат балерину. Та, кстати, в долгу не осталась и ответила музыканту, обвинив его в беспробудном пьянстве.
@volochkova_art
«Вот ты иди сам и сядь на шпагат, тогда и будешь смеяться. Он не может обсуждать её шпагат! Ну ей нравится! Она, может, сейчас сидит на шпагате дома. И молодец! — заявил Лоза.
Певец заметил, что шпагаты Волоковой реальная вещь и «основная форма ее существования». Он уверен, что танцовщица не пользуется фотошопом. Автор песни «Плот» заметил, что у каждого человека свои увлечения. Кто-то любит собирать марки, а кто-то садится на шпагаты и осуждать за это совсем не стоит, сообщает «Лайф».
Заметим, что Юрий Лоза очень часто комментирует различные выходки звезд. Многие эксперты уверены, что яркие высказывания он делает для привлечения к себе внимания. О некогда знаменитом музыканте все потихоньку начинают забывать, и он старается, что называется, удержаться на плаву. Сам музыкант не раз говорил, что любовь фанатов к нему не ослабевает. Как он считает, его песни будут петь и через сто лет, потому что они очень жизненные.
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Звёзды , Юрий Лоза , Анастасия Волочкова , Сергей Шнуров
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