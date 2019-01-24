Жена Всеволода Санаева медленно сходила с ума

Вышедшая в 1995 году книга режиссёра Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» произвела фурор. Во многом автобиографическая история рассказывала о неприглядных сторонах жизни в семье Павла. И, хоть сама повесть была художественной и содержала много вымысла, многие стали воспринимать актёра Всеволода Санаева и его супругу Лидию как тех самых монструозных бабушку и дедушку из книги. Однако в реальности жизнь Санаевых была иной.

Чем пожертвовала Лидия ради Всеволода? Почему у неё повредилась психика? Как пережил смерть любимой жены Санаев? Смотрите рассказ о звёздной семье в видео.