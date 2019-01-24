Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жена Всеволода Санаева медленно сходила с ума 

Рамблер 1 час назад
Вышедшая в 1995 году книга режиссёра Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» произвела фурор. Во многом автобиографическая история рассказывала о неприглядных сторонах жизни в семье Павла. И, хоть сама повесть была художественной и содержала много вымысла, многие стали воспринимать актёра Всеволода Санаева и его супругу Лидию как тех самых монструозных бабушку и дедушку из книги. Однако в реальности жизнь Санаевых была иной.
Чем пожертвовала Лидия ради Всеволода? Почему у неё повредилась психика? Как пережил смерть любимой жены Санаев? Смотрите рассказ о звёздной семье в видео.
Звёзды , Видео , Любовь , Всеволод Санаев , Павел Санаев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мифы и заблуждения о фитнесе, способные удивить2
9 мелочей, которые его втайне возбуждают
Тест Ахматовой: оказывается, люди делятся на два типа
10 звездных пар, которые почти всю жизнь вместе1
5 проверенных способов повысить самооценку
Видео
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
01:12
Настоящая фамилия и другие факты о Софии Ротару
Звёзды
00:46
41-летняя мать двоих показала, как выглядеть на 20
Здоровье
09:26
Главные красавицы российского кино
Красота Звёзды
01:00
Екатерина Андреева насмешила подписчиков советами
Звёзды
05:20
Жена Всеволода Санаева медленно сходила с ума
Звёзды Любовь
11:40
Иконы стиля женщин СССР
Мода Звёзды
04:00
Звезды, попадавшиеся на воровстве
Звёзды
02:50
Школьников прославила песня в самолете
Дети
00:12
Асмус сравнила себя с Пугачевой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение