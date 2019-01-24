Модель вела свадьбу ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко.
Модель Виктория Лопырева в скором времени станет мамой. Она долго скрывала имя человека, от которого ждет ребенка. Однако представителям прессы удалось выяснить, что это бизнесмен Игорь Булатов. Добавим, что посол чемпионата мира 2018 года забеременела, когда предприниматель был еще женат на Татевик Карапетян. Вскоре после известия, что отцом ребенка Лопыревой является Булатов, от нее в социальных сетях отписался ведущий Андрей Малахов, заявив, что модель разрушила чужую семью. Певица и телеведущая Ольга Бузова назвала поступок звезды «полным дном».
Между тем сама Лопырева отметила, что ей нисколько не интересно мнение Ольги Бузовой относительно нее. «Вместе с Николаем Басковым я вела свадьбу ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова и Насти Костенко — это единственное, что нас хоть как-то связывает», — заметила модель.
Лопырева также сказала, что отписку в соцсетях Малахова она вряд ли бы заметила самостоятельно. Сама она на него подписана никогда не была. Модель знает, что Малахов общается с семьей Карапетян. По ее мнению, если телеведущий таким образом засвидетельствовал свою преданность, то это его право. Сама она вспомнила, что поддерживала ведущего, когда его уволили с Первого канала. Кстати, люди Малахова звонили Лопыревой и приглашали принять участие в его передаче, сообщает «Комсомольская правда».
Отметим, что ранее Виктория Лопырева не смогла построить счастливого брака с футболистом «Локомотива» Федором Смоловым. Пара жила вместе несколько лет, однако затем рассталась. Модель позже объясняла, почему они с футболистом не смогли построить крепкую семью. Смолова она считала человеком, который еще не созрел для серьезных отношений и у которого на уме одни дорогие машины. Интересно, что Смолов в долгу не остался. Когда журналисты интересовались его зарплатой после перехода из «Урала» в «Краснодар», то он заявил, что у него все очень неважно с финансами. «Видите, даже жена бросила», — шутил тогда Федор Смолов.