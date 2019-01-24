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52-летняя Сальма Хайек поделилась знойным снимком в леопардовом купальнике 

Harper’s Bazaar 50 минут назад
Фото: @salmahayek
Начало года Сальма Хайек провела на отдыхе. Теперь же, вернувшись из теплых краев, актриса очень тоскует по белоснежному песку и ласковому морю и с легкой грустью пересматривает сделанные во время отпуска снимки. Одним из них знаменитость решила поделиться с подписчиками в Instagram: она опубликовала весьма провокационный кадр в леопардовом купальнике.
@salmahayek
Глубокое декольте и вырезы на талии подчеркнули главные достоинства брюнетки — тонкую талию и упругий бюст. В очередной раз поклонники убедились, что в свои 52 года Сальма может похвастаться такой же фигурой, как и в 30 лет в фильме "От заката до рассвета". Достойно оваций!
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Звёзды , Сальма Хайек
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