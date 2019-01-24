Звезды до того, как они заработали себе стилиста

Сегодня эти дамы отметили 30-, а то и 40-летие, обзавелись миллионами долларов на счету и вполне могут позволить себе услуги высокооплачиваемых стилистов, шопинг-сопровождение и наряды от самых известных дизайнеров мира. А когда-то каждый их выход на красную дорожку был не чем иным, как модным конфузом — и это еще мягко сказано.