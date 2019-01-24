Поклонники не узнали 21-летнюю Анфису Чехову

Анфиса Чехова на своей странице в Instagram выложила фотографию 20-летней давности. На снимке телеведущей 21 год. Она выглядит весьма исхудавшей, потому что сбросила 25 килограмм за 2 месяца благодаря таблеткам из Таиланда.

В то время Анфиса Чехова пела в группе «Безумные светлячки». Она занималась в тренажерном зале и была в хорошей физической форме.

Instagram Анфисы Чеховой

— Характер изменился в худшую сторону. Вечно голодная, злая, капризная, — написала про себя Анфиса Чехова в Instagram.

Поклонники телеведущей заметили, что за 20 лет она преобразилась и сейчас выглядит гораздо лучше.

«Анфиса я прошу прощения, но сейчас ты гораздо прекраснее», «Аппетитная красотка! Обожаю вас!», —написали подписчики в Instagram.