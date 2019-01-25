Навка рассказала, как поддерживает себя в форме

Фигура мамы двоих дочек у многих вызывает восхищение и зависть. Сейчас Татьяна отдыхает на Мальдивах и демонстрирует свои формы в купальниках.

В комментариях фолловеры интересуются, как же ей удается сохранить прекрасную форму и придерживается ли Татьяна, как и многие женщины, какой-то определенной диеты. Навка не стала делать из этого секрета и честно рассказала, что помогает ей сохранить форму. Как оказалось, слово «диета» у спортсменки вызывает не лучшие эмоции.

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Диета… Для кого-то это слово альтернатива кошмарам и ужасам, для кого-то уже стиль жизни. В последнее время диету стало модно заменять на ПП (правильное питание), что приводит к лучшим результатам с меньшим уроном для женской психики. В комментариях вы часто спрашиваете, как я нахожусь в такой отличной форме. Признаюсь вам честно, я тоже подвержена женским слабостям… Но, как только я начинаю есть салаты, рыбу, мясо; как можно больше двигаюсь и увлечена каким-то интересным проектом (н-р, мои шоу или детьми и т.д.), то все встает на свои места. Поэтому, как вы видите, никакого секрета здесь нет: правильное сбалансированное питание, физические нагрузки, качественный сон… и отличное настроение!

— поделилась Татьяна.