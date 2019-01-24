Анна Малова: за что сидела «Мисс Россия» 1998 года

Когда уроженка Ярославской области Анна Малова завоевала титул «Мисс Россия-98», перед ней открылись многие двери. В частности в том же году Малова подписала контракт с одной из американских компаний. После истечения срока договора Анна решила остаться в США. Однако на чужбине модельная карьера не сложилась. Вместо подиума Малова оказалась за решеткой.

Королева красоты

Анна Малова родилась в 1971 году в городе Тутаеве Ярославской области. Анна с детства привыкла к вниманию публики: в школьные годы она всерьез занималась художественной гимнастикой. Однако, повзрослев, но так и не преуспев в спорте, Малова решила переключиться на модельную карьеру. И в начале 90-х девушке удалось добиться определенных успехов на этом поприще. В 1993 году Анна Малова победила в областном конкурсе красоты «Мисс Волга», благодаря чему отправилась в Москву и завоевала титул «Вице-мисс Россия». Но по-настоящему знаменитой Малова стала спустя 5 лет, когда она впервые примерила корону «Мисс Россия». Через несколько недель Анна отправилась на конкурс «Мисс Вселенная», проходивший на Гавайях. Тогда Малова вошла в почетную десятку финалисток. 26-летняя блондинка произвела большое впечатление на зрителей и организаторов конкурса, благодаря чему заключила контракт с американской компанией и осталась в США.

Кража бланков

Маловой так понравилось за океаном, что когда срок договора истек, она решила не возвращаться на родину. Вот только в Америке Анна стала вести себя совсем не по-королевски. В феврале 2010 года в полицию Нью-Йорка обратилась психотерапевт Катарина Федели. Женщина поведала сотрудникам правоохранительных органов о том, что после визита к ней Анны Маловой с ее стола пропали чистые рецептурные бланки. Полицейские предположили, что бывшая «мисс Россия» намеревается заполнить рецепты и выкупить в аптеке наркотические препараты. Тем более, что ранее Малова уже была арестована по аналогичному обвинению, но отделалась штрафом. Когда 18 мая 2010 года Анна явилась в одну из аптек, расположенных рядом с ее домом, там ее уже ждали.

Шляпа и сандалии

Стоит отметить, что в России Анна Малова окончила медицинский вуз и получила диплом психиатра. Однако на территории США работать врачом, а в частности выписывать рецепты (пусть и самой себе), она не имела никакого права. Тем не менее за второй эпизод с кражей бланков Малова опять отделалась штрафом. Но вместо того, чтобы встать на путь истинный, через несколько месяцев Анна снова попала в поле зрения полиции, украв из магазина шляпу и сандалии общей стоимостью 145 долларов.

Неудачное лечение и тюрьма

За все совершенные Маловой преступления ей грозил срок до 7 лет. Однако, согласно американскому законодательству, судья мог ограничиться и принудительным лечением обвиняемой от наркотической зависимости, что, в сущности, и произошло. Вот только в лечебнице в Бронксе королева красоты надолго не задержалась: она подралась с одной из пациенток и была возвращена в тюрьму. При этом суд лишил ее права выйти на свободу под залог. Так что за решеткой Малова пробыла до октября 2013 года.