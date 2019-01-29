Как зацепить богатого: 10 ответов Решетовой

Возлюбленная Тимати рассказала о своих прошлых и нынешних отношениях с мужчинами.
В новогоднюю ночь известная модель Анастасия Решетова стала невестой. Рэпер Тимати отвез свою возлюбленную в Париж и сделал ей предложение на фоне Эйфелевой башни. С дочкой модели Алены Шишковой и Тимати Анастасия Решетова, похоже, тоже отлично ладит. 4-летняя Алиса вместе с папой и его невестой провели вместе новогодние каникулы на Бали.
@volkonskaya.reshetova
Кстати, в конце прошлого года подозревали, что и сама Решетова скоро станет мамой. Но слухи о беременности не подтвердились. А накануне Анастасия решила честно ответить на вопросы подписчиков в Instagram. Так, модель призналась, что просто обожает детей.
«Я с ними на одной волне», — поделилась с подписчиками модель, еще раз дав понять, что проблем в общении с маленькой Алисой у нее нет.
Многих интересовало, почему раньше Решетова так скрывала в соцсетях свою личную жизнь, а теперь выставляет ее напоказ.
«Раньше был иной взгляд на подобные публикации, и другой этап отношений. Потом решили иногда делиться с вами красивыми кадрами. Но учтите, лайки, подписки, совместные фоточки — не гарант счастливых отношений», — ответила Анастасия.
Кто-то спросил, были ли у Решетовой отношения до Тимати.
«Не было особо. Мне кажется, что у меня всю жизнь один мужчина», — написала модель, сопроводив ответ милым селфи с Тимати.
«Сколько живет любовь?», — спрашивали подписчики.
«Ровно столько, сколько вы дадите ей жить», — ответила Решетова, намекнув, что над отношениями надо работать.
И, конечно, девушек интересовал главный вопрос: как Анастасии удалось заполучить такого жениха, как Тимати.
«Как зацепить достойного мужчину?», — спрашивали подписчицы.
«В первую очередь забудьте о том, что надо кого-то «цеплять», — поделилась женской мудростью Решетова.