Боярская вышла на работу через полтора месяца после родов

Вчера актриса также успела поздравить маму с днем рождения.

В начале декабря в семье актеров Елизаветы Боярской и Максима Матвеева родился второй сын. Пара не стала скрывать счастливое событие от поклонников, и сразу рассказала, что малыша назвали красивым именем Григорий. Однако, не прошло и двух месяцев, как Елизавета Боярская вновь вернулась на работу в театр. Сегодня актриса приняла участие в премьере спектакля «1926», которая состоялась в малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Шостаковича. Об этом Елизавета Боярская сама рассказала в своем Instagram, делясь фотографией с празднования дня рождения своей мамы — актрисы Ларисы Луппиан. Дело в том, что даты премьеры спектакля и 66-летия супруги Михаила Боярского совпали, а потому после работы Елизавета сразу же побежала на праздник, даже не успев сменить прическу.

"Сегодня день рождения у нашей с @sergeyboyarskiy дорогой мамочки! Мы тебя очень любим! Будь здорова и счастлива! Вдохновения и радости дома и на сцене! P. S: Я не подстриглась, прибежала домой не разгримировавшись прямо с премьеры спектакля «1926», чтобы поздравить маму. Про премьеру еще расскажу", — поделилась с подписчиками Елизавета Боярская.

В своем аккаунте звезда показала снимок с братом, мамой и отцом.

@lizavetabo

«Какая семья!», « Поздравляю! Будьте счастливы!💐», «От всей души хочется поздравить с днем рождения прекрасную женщину, музу и жену, а главное — маму таких талантливых деток. Долгих лет жизни, сил и здоровья», «У вас чудесная семья! 💜», «😊Вы такие классные! Здоровья мамочке!», — откликнулись в комментариях подписчики. br/>

Заметим, что о желании выйти на театральную сцену вскоре после родов Елизавета Боярская рассказывала еще во время беременности. И, вероятно, малыш не помешал осуществиться данным планам, ведь мама решилась ненадолго оставить его под присмотром кого-то другого, кроме себя.

Напомним, что в 2010 году Елизавета вышла замуж за своего коллегу, актера Максима Матвеева. В 2012 году у супругов родился сын Андрей. Отметим, что звездные родители стараются лишний раз не показывать фотографий ребенка публике, а также весьма редко выводят мальчика в свет.

В этом году стало известно, что Елизавета Боярская и Максим Матвеев планируют вновь стать родителями и 5 декабря у них родился сын. Вскоре после данного события Максим Матвеев поделился первым снимком с новорожденным малышом.

@maxim_matveev_