Звезда «Миссия невыполнима» тайно вышла замуж

Ребекка Фергюсон , известная по фильму «Величайший шоумен» и франшизе «Миссия невыполнима», вышла замуж за своего бойфренда во время тайной церемонии для друзей и близких еще в прошлом месяце. Актриса очень тщательно оберегает свою личную жизнь, журналисты даже до сих пор не знают фамилию возлюбленного Ребекки, лишь его имя — Рори.

Известно, что пара встречается с 2016 года, однако никогда не светится вместе на публичных мероприятиях. О своей свадьбе Фергюсон впервые рассказала в интервью Extra. «Замужество ничего не меняет, я думаю, мы просто оба хотели пройти через определенный уровень. Также, я не особо религиозна, я просто верю в любовь», — говорит актриса. Она добавила, что на церемонии присутствовали только члены семьи и самые близкие.

«Мы арендовали коттедж, приехали друзья, семья — в ботинках, шерстяных носках. Мы дурачились, играли в бильярд и настольный теннис. На мне была «свадебная юбка», которую я потом смогу носить летом в Греции. Я очень практичная», — рассказывает Ребекка.

35-летняя звезда также поделилась своими забавными наблюдениями относительно изменений в жизни: «Забавно, что мы стали называть друг друга муженек и женушка, постоянно это повторяем. Это весело». попкорнnews