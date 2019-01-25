Татьяна Лютаева восхитила стройной фигурой на пляже

Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» Татьяна Лютаева опубликовала фото в купальнике.

Несколько дней назад 53-летняя актриса Татьяна Лютаева с 20-летним сыном Домиником и 4-летним внуком Федором отправилась к морю. Достаточно загорев, звезда решилась опубликовать фото в купальнике.

Поклонники отметили, что Татьяна выглядит молодой и стройной. В «сториз» актрисы они наблюдают ее короткие зарисовки о природе и фауне курорта, желая ей отличного отдыха.