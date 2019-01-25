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Татьяна Лютаева восхитила стройной фигурой на пляже 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» Татьяна Лютаева опубликовала фото в купальнике.
Несколько дней назад 53-летняя актриса Татьяна Лютаева с 20-летним сыном Домиником и 4-летним внуком Федором отправилась к морю. Достаточно загорев, звезда решилась опубликовать фото в купальнике.
«Еще пару дней морского воздуха и ныряю в рабочий режим на Родине», — написала она.
Поклонники отметили, что Татьяна выглядит молодой и стройной. В «сториз» актрисы они наблюдают ее короткие зарисовки о природе и фауне курорта, желая ей отличного отдыха.
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Звёзды , Татьяна Лютаева
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