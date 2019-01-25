«Ребята, завязывайте»: Виторган не выдерживает

Артисту начали сообщать о том, где появляется его супруга в компании с известным режиссером.

После избиения Константина Богомолова , отдыхавшего в компании Ксении Собчак , мужу светской львицы и ведущей начали поступать новые сообщения о том, где была вновь замечена его супруга в компании с именитым режиссером.

@mvitorgan

На это актер отреагировал моментально, опубликовав в своем Instagram пост с призывом «завязывать». Во-первых, как признался артист, он не работает по вызову, во-вторых, еще раз он не выдержит этого визга. В-третьих, «этот гештальт он закрыл» и потом, если сам муж Ксении будет замечен с кем-то в компании, артист настоятельно просит его жене об этом не сообщать. Поздно.