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«Ребята, завязывайте»: Виторган не выдерживает 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Артисту начали сообщать о том, где появляется его супруга в компании с известным режиссером.
После избиения Константина Богомолова, отдыхавшего в компании Ксении Собчак, мужу светской львицы и ведущей начали поступать новые сообщения о том, где была вновь замечена его супруга в компании с именитым режиссером.
@mvitorgan
На это актер отреагировал моментально, опубликовав в своем Instagram пост с призывом «завязывать». Во-первых, как признался артист, он не работает по вызову, во-вторых, еще раз он не выдержит этого визга. В-третьих, «этот гештальт он закрыл» и потом, если сам муж Ксении будет замечен с кем-то в компании, артист настоятельно просит его жене об этом не сообщать. Поздно.
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Звёзды , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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