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Орлова устроила поклонницам «тест на идеальность» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ведущая поинтересовалась, готовы ли девушки сдерживаться и не устраивать сцен своим мужчинам.
Очередной спор в своем Instagram устроила певица и ведущая Ольга Орлова, поделившаяся цитатой Коко Шанель об идеальных женщинах. Великая француженка, как-то сказала, что идеальная женщина — это умение сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать сцен, когда больно. Звезда поинтересовалась у своих подписчиц, согласны ли они с крылатым выражением и следуют ли ему в обычной жизни?
Если не считать комплиментов в адрес Ольги Орловой по поводу ее фигуры, прически и платья, можно сказать, что своеобразный тест на «идеальность» провалили. В большинстве своем девушки признались, что хотя и слышали слова Шанель, но вот следовать заданному эталону даже не собираются.
«Вот зачем такой мужчина, если себя надо сдерживать. Я нравилась всегда такая какая есть. Сходили сума… Я была особенной, загадочной. Да, крепкий орешек!», — пишет одна из поклонниц Орловой.
«Главное — просто найти своего мужчину, с которым не нужно всех теорий, оправданий. Тогда и все психологические определения сами рассыпятся», — уверена фанатка.
«Ой, это надо постигать мудрость жизни и понимать, что все разные и не совсем здоровы, чтобы спокойно воспринимать ситуацию. Вообще, изредка можно и сцену устроить или разговор провести для достижения победы. Смотря, что лучше получается. Терпеть нет смысла, проверено. Промолчишь, подумают, что так можно поступать дальше», — делится своим опытом подписчица.
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Женский форум
Звёзды , Коко Шанель , Ольга Орлова
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