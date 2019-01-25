Семенович показала, как выглядела в 4 года

Радостным событием и находкой поделилась на своей странице в социальной сети Instagram Анна Семенович . Старый альбом с детскими фотографиями, который звезда считала безвозвратно потерянным, найден в глубинах одного из шкафов.

По этому случаю певица и бывшая фигуристка решила показать своим фанатам одну из архивных фотографий.

@ann_semenovich

«Юная фигуристка в деле. Мне тут всего четыре года, но я очень хорошо помню как старалась не упасть и держать свои ручки ровно», пишет Анна. При этом звезда признается, что тогда еще не знала, сколько раз в жизни ей придется упасть и снова встать на ноги. Но этот философский вопрос певица тогда себе еще не задавала.

Этот пост Анны Семенович в Сети всего за несколько часов набрал почти 100 тысяч «лайков».

«Умильнула прям!» — восклицают фанаты, отмечая, мол, «где же эти лихие, коммунистические годы». Один из поклонников певицы в ответ написал: «Да в общем-то неважно, когда это было, это — детство, вот что важно».