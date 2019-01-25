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Семенович показала, как выглядела в 4 года 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Радостным событием и находкой поделилась на своей странице в социальной сети Instagram Анна Семенович. Старый альбом с детскими фотографиями, который звезда считала безвозвратно потерянным, найден в глубинах одного из шкафов.
По этому случаю певица и бывшая фигуристка решила показать своим фанатам одну из архивных фотографий.
@ann_semenovich
«Юная фигуристка в деле. Мне тут всего четыре года, но я очень хорошо помню как старалась не упасть и держать свои ручки ровно», пишет Анна. При этом звезда признается, что тогда еще не знала, сколько раз в жизни ей придется упасть и снова встать на ноги. Но этот философский вопрос певица тогда себе еще не задавала.
Этот пост Анны Семенович в Сети всего за несколько часов набрал почти 100 тысяч «лайков».
«Умильнула прям!» — восклицают фанаты, отмечая, мол, «где же эти лихие, коммунистические годы». Один из поклонников певицы в ответ написал: «Да в общем-то неважно, когда это было, это — детство, вот что важно».
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Женский форум
Звёзды , Анна Семенович
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