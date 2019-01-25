Звезду «Уральских пельменей» сравнили с Собчак

Артистка Юлия Михалкова опубликовала фотографию собственного портрета в микроблоге в Instagram. Пользователи уверены, что на этой картине звезда шоу "Уральские пельмени" совсем не похожа на саму себя.

"Не так давно Алиса создала мой портрет. Талантливый, загадочный! Она смогла отметить во мне одну особенность, которая до этого всегда ускользала от меня. Посмотрите на композицию. Чувство, что я уверенно, целеустремленно иду, буквально лечу вперед к грандиозной цели, но смотрю при этом в сторону: на собеседника, на друга, коллегу, на вас, милые мои",

— написала артистка.

Многие пользователи обратили внимание, что на этом портрете Юлия Михалкова очень похожа на телеведущую Ксению Собчак . "На Собчак похожа", "И я подумала, что это Собчак! Еще удивилась, откуда она у меня в ленте", "Очень похожа на Собчак", "Я тоже думала, что это Собчак", "Собчак…Не?", "Это Собчак же?", "Я посмотрела на портрет, не прочитав, кто выставил его, и была убеждена, что это Ксения Собчак. Потом посмотрела, что выставила Юля. Мне кажется, все же портрет больше похож на Ксению", — написали они.

Однако другие подписчики звезды "Уральских пельменей" раскритиковали такое сравнение. По их словам, артистка обладает более приятной внешностью: "Вы на Собчак совсем не похожи. Это пишут завистники", "У Собчак нос большой и глаза маленькие. Совершенно на нее не похоже. Похоже на Юлю, но складывается впечатление, что написано неуверенной рукой, начинающего художника…", "Очень красивый портрет!".