«Во время „Холостяка“ он был в отношениях!»

В августе 2018 года появилась информация, что у Егора Крида (24) роман с моделью по имени Анна. Как утверждала девушка в своем Instagram, они познакомились на его концерте в Тюмени, он попросил ее номер, и они начали общаться. А поклонники заявляли, что даже видели парочку в Марбелье этим летом!

Правда, после этого об их романе ничего не было слышно, да и Криду уже приписали новые отношения с незнакомкой, с которой он проводил время в Дубае на новогодних каникулах. А вчера в Сторис Анна решила расставить все точки над «i»: модель ответила на вопросы подписчиков об отношениях с Егором!

По ее словам, они встречались больше двух лет и даже во время шоу «Холостяк» Крид был с ней в отношениях! Как говорит Анна, все дело в «контракте и договоре о неразглашении». «Ей (Дарье Клюкиной — Прим. ред.) нужен был пиар, ему высокий рейтинг», — написала она. Анна рассказала, что Егор сделал в ее честь тату, а расстались они в начале декабря из-за его измен: «Мне верный мужчина нужен рядом», — заявила модель. А еще она выложила в Сторис фрагменты переписок с Кридом: Анна поделилась, что они до сих пор общаются и он пытается ее вернуть. Неожиданно!