Кто заставил пожениться Калягина и Глушенко 

Актриса Евгения Глушенко сыграла в кино не так много ролей, но они стали яркими и запоминающимися. Сашенька в «Неоконченной пьесе для механического пианино» (1977), Антонина из «Впервые замужем» (1979) и, конечно же, Вера из «Влюблён по собственному желанию» (1982). Зато в театре Евгения Глушенко реализовалась полностью, постановки с её участием неизменно собирают аншлаги. А вот личную жизнь Евгения предпочитает хранить в секрете.
Как встретились Евгения Глушенко и её муж Александр Калягин? Что помешало им закрутить роман? Почему они всё-таки поженились? Узнайте об этом из видео.