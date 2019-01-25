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Нетребко поразила фанатов своим глубоким декольте 

Дни.ру 16 минут назад
Фото: Дни.ру
Анна Нетребко посетила венский бал. Оперная дива опубликовала несколько фотографий с мероприятия, на котором предстала в стильном черном платье с головокружительным декольте.
В Австрию Анна нетребко прибыла из Америки, где у оперной дивы есть собственные апартаменты. Радикальную смену часовых поясов артистка перенесла тяжело. "надеюсь хоть эту ночь засну пораньше, чем в 9 утра.. эта смена часовых поясов из Америки просто убивает… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — призналась Анна Нетребко в своем Instagram.
Певица опубликовала фотографии с венского бала. Артистка прибыла на мероприятие в черном стильном платье с разрезом и головокружительным декольте. Образ завершили высокая прическа, веер из перьев и внушительные драгоценности. Без сомнения, Анна Нетребко стала звездой светского раута.
Многочисленные поклонники не смогли сдержать своего восхищения. "Дива!", "Восторг и восхищение! Браво!", "Анна Великолепная", "Роскошная!", "Фантастическая женщина!", "Ох! Какая красивая! Любуюсь!", "Шикарная и неповторимая! БРАВООООООО", "Прынцеса! Нет! Не прынцеса! КОРОЛЕВА!", "Царица голосом и взором свой пышный оживляла пир…" — рассыпались в комплиментах подписчики.
Интересно, что на мероприятии Анна Нетребко, судя по фото, была без своего молодого супруга, оперного исполнителя Юсифа Эйвазова. Впрочем, российскую красавицу окружили другие мужчины, на одном фото даже виден красноречивый взгляд одного из кавалеров, брошенный в декольте Анны.
Поклонники заметили это. "Куда это смотрит мистер Перейра?))", "Анна, вы потрясающе выглядите! Все внимание привлечено к вам, не в обиду сказано для других женщин. Вы великолепны", "Мужчина во фраке глаз не сводит с Вашего декольте, Анна. 😂вот Юсифа то рядом нет)))))))"
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Звёзды , Анна Нетребко , Юсиф Эйвазов
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