Нетребко поразила фанатов своим глубоким декольте

Анна Нетребко посетила венский бал. Оперная дива опубликовала несколько фотографий с мероприятия, на котором предстала в стильном черном платье с головокружительным декольте.

В Австрию Анна нетребко прибыла из Америки, где у оперной дивы есть собственные апартаменты. Радикальную смену часовых поясов артистка перенесла тяжело. "надеюсь хоть эту ночь засну пораньше, чем в 9 утра.. эта смена часовых поясов из Америки просто убивает… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — призналась Анна Нетребко в своем Instagram.

Многочисленные поклонники не смогли сдержать своего восхищения. "Дива!", "Восторг и восхищение! Браво!", "Анна Великолепная", "Роскошная!", "Фантастическая женщина!", "Ох! Какая красивая! Любуюсь!", "Шикарная и неповторимая! БРАВООООООО", "Прынцеса! Нет! Не прынцеса! КОРОЛЕВА!", "Царица голосом и взором свой пышный оживляла пир…" — рассыпались в комплиментах подписчики.

Интересно, что на мероприятии Анна Нетребко, судя по фото, была без своего молодого супруга, оперного исполнителя Юсифа Эйвазова . Впрочем, российскую красавицу окружили другие мужчины, на одном фото даже виден красноречивый взгляд одного из кавалеров, брошенный в декольте Анны.

Поклонники заметили это. "Куда это смотрит мистер Перейра?))", "Анна, вы потрясающе выглядите! Все внимание привлечено к вам, не в обиду сказано для других женщин. Вы великолепны", "Мужчина во фраке глаз не сводит с Вашего декольте, Анна. 😂вот Юсифа то рядом нет)))))))"