Поклонники восхитились 49-летней Булановой без макияжа

Певица поделилась честным фото без косметики и фильтров.

Поклонники 49-летней Татьяны Булановой привыкли видеть ее при полном параде — яркий макияж является неизменным спутником певицы не только на сцене, но и в повседневной жизни. На днях артистка решила по примеру своих коллег отправиться в клинику естественного оздоровления в Карелии, откуда поделилась честным фото без макияжа и фотофильтров.

@buslya

«Огооооо. Какая красивая без мэйка», «Молодая, красивая», «Без макияжа не узнать, такая молоденькая, совсем девочка!», «Господи, какая красивая без штукатурки на лице! Молодое, свежее, милое личико. Солнышко», «Какая вы красивая естественная, чудо!», «Очень красивая, нужно срочно менять стиль макияжа, вы такая нежная без него», «Очень хорошо выглядите! Намного лучше чем с макияжем, губы и глаза как у двадцатилетней! Поменьше косметики на будущее — Вы так выглядите в разы лучше чем с темной помадой и тенями на глазах…», «Татьяна Ивановна, я вас сразу и не узнала🤦‍♀️. Вы неузнаваема. И неотразима💎! Наверное вам надо пересмотреть свой макияж… Долой косметику!» — восторгаются фолловеры Татьяны Булановой.