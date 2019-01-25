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Татьянин день: звезды, носящие это имя 

WomanHit.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: @arnosha
WomanHit.ru вспомнил о 10 знаменитых Татьянах в день их именин

Татьяна Навка

Женщина отличается сильным волевым характером и врожденной артистичностью. В 2006 году в паре с Костомаровым Татьяна выиграла «золото» на Олимпиаде в Турине. После успешного выступления фигуристка завершила спортивную карьеру. Татьяна решила покорять новые горизонты — много лет подряд принимала участие в телепроектах с танцами на льду, затем спродюсировала собственные ледовые шоу — «Руслан и Людмила», «Аленький цветочек».

Татьяна Тарасова

Дочь «отца русского хоккея», Татьяна Анатольевна всю свою жизнь посвятила спорту. Действительно великий тренер, который воспитал многих чемпионов — Ирину Роднину, Алексея Ягудина и других. Также женщина тренировала зарубежных спортсменов, многие из которых под ее руководством стали олимпийскими чемпионами и призерами крупных соревнований по фигурному катанию. Теперь Татьяна Анатольевна большинство времени уделяет телекарьере, выступая судьей на различных шоу, — отличается честностью и непредвзятостью оценок.

Татьяна Васильева

Актриса театра и кино, Народная артистка Российской Федерации. Татьяна Григорьевна сыграла бессчетное количество ролей, среди которых зрителям больше всего запомнились «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Тариф 'Новогодний» и «Сваты». Васильева виртуозно меняет образы, перевоплощаясь из светской дамы в обычную русскую женщину.

Татьяна Буланова

Исполнительница хитов «Ясный мой свет», «Не плачь», «Мой ненаглядный» и многих других стала звездой 90-х. Татьяна завоевала множество наград на песенных конкурсах, выступила композитором некоторых мелодий для своих синглов. Параллельно женщина вела телевизионную карьеру — стала ведущей нескольких передач на канале 100 ТВ, участвовала в проектах «Танцы со звездами» и «Точь-в-точь».

Татьяна Овсиенко

Карьера в шоу-бизнесе началась для Татьяны Овсиенко с группы «Мираж». Сперва, по предложению одной из солисток, женщина устроилась к ним костюмером. Спустя пару лет, с уходом одной из участниц группы, заняла ее место. Позже выступала сольно и в составе собственной группы «Вояж». Публика навсегда полюбила хиты «Женское счастье», «Школьная пора» и другие.

Татьяна Денисова

Наставница телепроекта «Танцы» на канале ТНТ — в последнем сезоне её подопечный стал победителем. С 2009 по 2016 годы была членом жюри и хореографом украинского шоу «Танцуют все!». Ранее жила в Германии, где выступала в составе группы. Татьяну регулярно приглашают выступить хореографом-постановщиком номеров цирковых шоу и танцевальных номеров в телепрограммах.

Татьяна Арно

Кто не помнит культовое телешоу «Розыгрыш», которое Татьяна Арно вела вместе с Валдисом Пельшем? Миловидная блондинка запомнилась телезрителям благодаря хорошему чувству юмора и элегантному стилю. Позже женщина выступала в качестве ведущей других телешоу, также вела информационную программу на канале «Дождь». Сейчас Татьяна — главред интернет-издания «Сплетник.ру».

Татьяна Михалкова

В прошлом модель и любимая манекенщица Вячеслава Зайцева, ныне Президент благотворительного фонда «Русский силуэт». Фонд Татьяны открывает таланты в сфере дизайна — ей благодарны за путь в мир высокой моды Алена Ахмадуллина, Александр Терехов, Вика Газинская и другие. Супруга Никиты Михалкова — его основная поддержка и верная спутница мужа на всех мероприятиях.

Татьяна Лазарева

Поистине, человек-оркестр: Татьяна Лазарева играла в КВН, была ведущей многих телешоу и некоторых интернет-шоу, принимала участие во многих телепроектах, играла в кино и сериалах, вела программы на радио, исполняла песни и издавала собственные книги. Помимо прочего, с 2004 года является попечителем благотворительного фонда «Силуэт» вместе с мужем Михаилом Шацем. Сейчас большую часть времени проводит в Испании, где учится дочь.

Татьяна Терешина

Старт карьеры — успешная работа моделью в России и за рубежом. В 2002 году в результате кастинга становится солисткой группы Hi-Fi, с которой выступала вплоть до 2005 года. Позже решает выступать сольно и записывает несколько песен. В 2011 году вышел единственный альбом певицы.
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