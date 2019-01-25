Кем были бы российские звезды, если бы не сцена

Далеко не все артисты и певцы планировали выступать на сцене и сниматься в кино. Актёрство было для них всего лишь хобби, а вот основной профессией они изначально предпочли выбрать иные занятия. В их числе исполнитель Александр Розенбаум . Его родители были медиками, и Александр тоже намеревался быть врачом-реаниматологом. Однако получив образование и проработав несколько лет в больнице, он всё-таки оставил медицину ради музыки. Впрочем, полученные навыки оказания первой помощи и до сих пор помогают ему в жизни. Карьеру врача променяли на свет софитов шоумен Гарик Мартиросян и певица Светлана Сурганова . Какие ещё звезды предпочли шоу-бизнес полученному диплому, узнайте из видео.