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Кем были бы российские звезды, если бы не сцена 

Рамблер 2 часа назад
Далеко не все артисты и певцы планировали выступать на сцене и сниматься в кино. Актёрство было для них всего лишь хобби, а вот основной профессией они изначально предпочли выбрать иные занятия. В их числе исполнитель Александр Розенбаум. Его родители были медиками, и Александр тоже намеревался быть врачом-реаниматологом. Однако получив образование и проработав несколько лет в больнице, он всё-таки оставил медицину ради музыки. Впрочем, полученные навыки оказания первой помощи и до сих пор помогают ему в жизни. Карьеру врача променяли на свет софитов шоумен Гарик Мартиросян и певица Светлана Сурганова. Какие ещё звезды предпочли шоу-бизнес полученному диплому, узнайте из видео.
Звёзды , Видео , Александр Розенбаум , Гарик Мартиросян , Светлана Сурганова
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