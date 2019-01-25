У дочери Малинина обнаружилась связь с взрослым мужчиной

Как утверждает Ольга Зарубина , бывшая жена певца Александра Малинина , с момента встречи с артистом ее дочь Кира находится в депрессивном состоянии. Оттуда ее пытается вытащить мужчина "под 50 лет", с которым та якобы живет.

В ближайшее время Ольга Зарубина отправится к дочери Кире в Америку вместе с хорошим психологом. Артистка убеждена, что наследнице требуется квалифицированная медицинская помощь.

"С Кирой нужно работать серьезно и долго. По телефону она отвечает: "У меня все нормально!" Но я чувствую, что дочь отгорожена. Может, она считает, что это я виновата во встрече с Малининым, на которую ее не пригласила. Но я сама не ожидала, что так все случится, что на нашу голову польется такая гадость. Это мы — русские — закаленные, привыкли, что нас с детства колбасят, как только могут. А для нее это стало ударом. В США же такого нет", — пожаловалась Зарубина.

Певица регулярно оказывает дочери финансовую поддержку. А вот моральную — некий мужчина, с которым она живет, как компетентно сообщает "Собеседник" . По информации издания, Ольга Зарубина считает его не слишком подходящей кандидатурой.

"У Киры появился еще один хороший друг, который очень за нее переживает. Ему под пятьдесят лет, он не был женат, живет с родителями. Старается опекать мою дочь, подолгу разговаривает с ней. Он знает про ситуацию с биологическим отцом. И сказал, что падение духа у Киры началось как раз после встречи с ним", — сообщила Ольга Зарубина.

Впрочем, артистка и сама старается вытащить дочь из депрессии длинными посланиями.

"Я Кире все время пишу, чтобы она взяла себя в руки, говорю позитивные вещи. На самом деле она очень талантливая. Умеет рисовать, может сделать классный макияж, прекрасно волосы уложить! Кира — креативная! Я ей предлагаю разные вещи: учиться в Европе, например. Но пока нужно вытащить ее из депрессии. И я надеюсь, что у меня это получится", — заключила певица.