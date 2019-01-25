Знаменитости, которые не доверяют себя стилистам 

Знаменитости пользуются услугами парикмахеров, стилистов и визажистов, чтобы выглядеть на красных дорожках эффектно. Но кое-какие звёзды не подпускают посторонних людей к волосам и лицу и наводят красоту самостоятельно. Так, актриса Дайна Крюгер, которая также выступает в качестве фотомодели, привыкла делать макияж сама. Она пользуется советами, которые дают визажисты во время подготовки к модным показам, и применяет их на практике.
Фотомодель Миранда Керр, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, актрисы Кейт Уинслет и Скарлетт Йоханссон и другие селебрити, предпочитающие наносить косметику собственноручно, — в ролике.