За или против: как звезды относятся к прививкам?

За

Кристен Белл

В 2015 году Кристен вела колонку в The Huffington Post и посвятила одну из статей вакцинации: «Факты — это мои друзья. Я не могла полагаться на информацию, которая передается из уст в уста, я хотела правды. Иммунная система гораздо эффективнее, если знает, как идентифицировать и бороться с тем, что не является ее частью. Это доказано — прививки работают».

Дженнифер Гарнер

Когда старшей дочери Дженнифер Вайолет было два года, актриса была спикером образовательной кампании «Лица гриппа»: «Я хочу убедиться в том, что мамы по всей стране понимают, насколько опасен грипп и почему вакцинация должна быть приоритетом семьи. Важно беседовать со своим врачом о том, подходит ли вакцинация для вас и ваших близких в конкретном случае».

Сара Мишель Геллар

Мама двоих детей Сара Мишель Геллар также принимала участие в кампании в поддержку ванцинаций. В интервью ресурсу Parade.com в 2013 году актриса сказала: «Дети — это величайший подарок. И если я могу их каким-то образом защитить, то моя обязанность — сделать это».

Сальма Хайек

Актриса и общественный деятель Сальма Хайек не раз высказывалась о необходимости делать прививки. «Мысль о том, что можно потерять ребенка из-за болезни, которую легко предотвратить, кажется невыносимой, особенно когда мы в силах это сделать», — сказала Сальма во время совместной кампании ЮНИСЕФ и Pampers.

Дженнифер Лопес

В 2011 году Дженнифер была спикером кампании «Молчание и звуки коклюша», которая выступала за вакцину против заболевания.

Кери Расселл

Мама троих детей Кери Расселл также спикер организации «Родители детей с инфекционными заболеваниями», которая выступает за необходимость делать прививки от коклюша.

Против

Дженни Маккарти

Актриса и модель Дженни — одна из ярых противниц вакцинации в Голливуде. В 2005 году у ее трехлетнего сына Эвана диагностировали аутизм. Главной причиной заболевания Дженни назвала прививку от кори, паротита и краснухи и стала принимать активное участие в массовых протестах против вакцинации.

Даже после заявления Центра по контролю и профилактике заболеваний США о том, что связи между возникновением аутизма и прививками нет, Дженни осталась при своем мнении. Актриса продолжает давать интервью, выступать на телешоу (например, у Ларри Кинга ) и даже выпускать книги. Одна из них — Mother Warriors — вышла в 2008 году.

Джим Керри

Как и его бывшая девушка Дженни Маккарти, Джим Керри также считает, что вакцинация приводит к аутизму. В твиттере актер неоднократно писал, что он не против всех прививок, а борется за то, чтобы из вакцин была исключена ртуть. История Дженни и Джима хорошо описана в книге об антипрививочном движении «Смертельно опасный выбор», о которой мы рассказывали здесь.

Алисия Сильверстоун

Мама 8-летнего Беара, актриса Алисия Сильверстоун в 2014 году выпустила книгу The Kind Mama, в которой высказала свое отношение к вакцинации: «Несмотря на то, что нет убедительного исследования, указывающего на негативные последствия вакцинации, есть доказательства врачей. Им звонили многочисленные родители, заявляющие, что их ребенок изменился после получения вакцины».

Кристин Каваллари

В 2014 году в интервью телеканалу Fox Кристин призналась, что не прививала своего сына Камдена. Это вызвало большое количество вопросов у зрителей, и в другой программе Кристен объяснила: «В конце концов я всего лишь мама и пытаюсь принять правильное решение для моего ребенка».

Kat Von D

Будучи в положении, в 2018 году Кэт написала пост в своем Instagram, объявив 7 миллионам подписчиков, что не будет делать прививки своему ребенку: «Когда мы объявили о беременности, знали, что на нас накинутся с непрошенными советами. Я также была готова к критике, которую получила бы, если бы рассказала о своем подходе к материнству. Если вы не знаете, какого это, когда тебя открыто осуждает весь мир, попробуйте быть беременной вегетарианкой в Instagram, которая планирует естественные роды без анестезии в воде с акушеркой и доулой, а также хочет вырастить ребенка без прививок».

Лиза Боне

Лиза была одной из первых звезд, которая выступала за то, чтобы родители сами принимали решение о вакцинации детей. Об этом она рассказывала еще в 1990-м году на шоу Фила Донахью.