Как выглядят жены участников Comedy Club

Жёны резидентов Comedy Club на публике появляются нечасто. Их мужей повсюду сопровождают журналисты и поклонники, но не всем спутницам по вкусу такая жизнь. Да и сами резиденты не стремятся распространяться о личной жизни, лишь иногда в личных аккаунтах можно найти фотографии любимых женщин.

Кристина Асмус , жена Гарика Харламова , — актриса, поэтому ей не привыкать к вниманию публики. Да и сам роман Кристины и Гарика поначалу вызвал много пересудов, ведь когда пара начала встречаться, Гарик был женат. Когда Асмус забеременела, Харламов развёлся. Браку пары уже 6 лет, супруги воспитывают дочь, которой сегодня 5 лет.

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