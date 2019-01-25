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Как выглядят жены участников Comedy Club 

Рамблер 2 часа назад
Жёны резидентов Comedy Club на публике появляются нечасто. Их мужей повсюду сопровождают журналисты и поклонники, но не всем спутницам по вкусу такая жизнь. Да и сами резиденты не стремятся распространяться о личной жизни, лишь иногда в личных аккаунтах можно найти фотографии любимых женщин.
Кристина Асмус, жена Гарика Харламова, — актриса, поэтому ей не привыкать к вниманию публики. Да и сам роман Кристины и Гарика поначалу вызвал много пересудов, ведь когда пара начала встречаться, Гарик был женат. Когда Асмус забеременела, Харламов развёлся. Браку пары уже 6 лет, супруги воспитывают дочь, которой сегодня 5 лет.
Смотрите видео и узнайте о жёнах других комиков из популярного шоу.
Звёзды , Видео , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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