Виторган снова «победил» Богомолова

Наблюдающим за скандалом вокруг Ксении Собчак россиянам предложили оценить внешность главных действующих лиц — актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова. Опрос устроила на своем телеграм-канале популярный блогер Лена Миро

"Ну, и в честь пятницы — очередной #МордаБатл телочек! На сей раз в бой вступают Виторган и Богомолов! Если бы вас все-таки поймали фашисты, приставили бы дуло автомата Шмайсмер к виску и заставили выбирать, чью бы внешность вы выбрали — актера Виторгана или режиссера Богомолова? Отвечайте честно, взирая только на лица!", — написала Миро (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).

Большинство принявших участие в опросе вкуса Собчак не одобрили. Максим Виторган им нравится больше.

А сам Виторган тем временем просит своих подписчиков успокоиться. "Доброжелатели" решили, что актеру будет полезно знать о перемещениях его супруги. Так что телефон Максима перегрелся от сообщений с указанием адресов, где в последний раз видели Собчак с Богомоловым.

Виторган сообщил своим подписчикам, что по заказу не работает — и вообще, он уже "закрыл этот гештальт". "Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга. 3. Этот гештальт я закрыл. И, если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно", — написал Виторган. Он поблагодарил всех активных участников и предложил им заняться собой.