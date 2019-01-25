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Виторган снова «победил» Богомолова 

Дни.ру 1 час назад
Максим Виторган победил Константина Богомолова в заочной битве. Предпочтение законному мужу Ксении Собчак отдали большинство участников опроса, проведенного популярным блогером.
Наблюдающим за скандалом вокруг Ксении Собчак россиянам предложили оценить внешность главных действующих лиц — актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова. Опрос устроила на своем телеграм-канале популярный блогер Лена Миро.
"Ну, и в честь пятницы — очередной #МордаБатл телочек! На сей раз в бой вступают Виторган и Богомолов! Если бы вас все-таки поймали фашисты, приставили бы дуло автомата Шмайсмер к виску и заставили выбирать, чью бы внешность вы выбрали — актера Виторгана или режиссера Богомолова? Отвечайте честно, взирая только на лица!", — написала Миро (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).
Большинство принявших участие в опросе вкуса Собчак не одобрили. Максим Виторган им нравится больше.
А сам Виторган тем временем просит своих подписчиков успокоиться. "Доброжелатели" решили, что актеру будет полезно знать о перемещениях его супруги. Так что телефон Максима перегрелся от сообщений с указанием адресов, где в последний раз видели Собчак с Богомоловым.
Виторган сообщил своим подписчикам, что по заказу не работает — и вообще, он уже "закрыл этот гештальт". "Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга. 3. Этот гештальт я закрыл. И, если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно", — написал Виторган. Он поблагодарил всех активных участников и предложил им заняться собой.
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Звёзды , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Лена Миро
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