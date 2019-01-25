Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Катя Лель рассказала о контакте с инопланетянами 

Дни.ру + ещё 3 1 час назад
Фото: Дни.ру
Катю Лель похитили пришельцы. О фантастическом инциденте, который произошел 28 лет назад, певица рассказала журналистам.
Катя Лель отделалась потерей нескольких зубов. По словам певицы, их забрали представители иной цивилизации.
Артистка заявила, что была на корабле пришельцев, общалась с ними и знает, как они выглядят. При необходимости даже сможет составить фоторобот, пишет телеграм-канал Super.
Шокирующее признание Катя Лель сделала в эфире "Нового радио". Телеграм-канал сохранил запись. Сама артистка пока свое признание никак не комментирует.
Недавно артистка признавалась, что в первые годы на эстраде работала на износ. Певица рассказывала, что раньше давали по несколько концертов в день. 20-летняя Катя Лель тогда работала с Лещенко. "Вижу, как Лев Валерьянович выходит на сцену: не важно, спал — не спал, ел — не ел, заболел — не заболел! Всегда достойно выглядит, такой красавец, уважителен к людям", — рассказала Катя Лель.
Певица также вспомнила, как в 1996 году, проснувшись в одном из городов за границей, не могла понять, где она находится. Лель призналась, что порой с трудом могла вспомнить номер своего домашнего телефона.
Дни.ру: последние новости
Лорак и Лазарев тайком сыграли свадьбу Вскрылась связь дочери Малинина с взрослым мужчиной Отдыхающая в купальнике на морозе Бузова переплюнула оголившуюся Волочкову
Женский форум
Звёзды , Катя Лель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пикап-гороскоп: как обольстить каждый знак зодиака
«Познакомилась в интернете с заключенным»1
Как похудеть после 40
5 способов «зацепить» женщину: мужской взгляд1
Почему женщины не хотят быть ухоженными дома4
Видео
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
01:12
Настоящая фамилия и другие факты о Софии Ротару
Звёзды
Как выглядят жены участников Comedy Club
Звёзды
Знаменитости, которые не доверяют себя стилистам
Звёзды
Орлова устроила поклонницам «тест на идеальность»
Звёзды
Лютаева восхитила стройной фигурой на пляже
Звёзды
10:22
Факты, которые скрывают продавцы кофе
Еда
01:12
Кем были бы российские звезды, если бы не сцена
Звёзды
00:14
Самую красивую женщину-полицейского бросил парень
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение