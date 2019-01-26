Лариса Гузеева похвасталась детьми

Наследники пришли навестить артистку на работе

2018 год стал тяжелым для Ларисы Гузеевой — она понесла невосполнимую утрату. У актрисы умерла мать. Конечно, она еще переживает сильную боль от потери близкого человека. Чтобы ее заглушить, Гузеева с головой ушла в работу.

В «Инстаграме» поклонники утешают артистку, но главная для нее сейчас опора — ее дети. Они не оставляют мать в трудную минуту.

На днях к Гузеевой на работу пришли 18-летняя дочь Ольга и 26-летний сын Георгий. В своем микроблоге телеведущая опубликовала трогательное фото с наследниками.

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«Ура, зашли ко мне на работу. Дети»,

— написала артистка.

Артистка явно гордится своими наследниками. Такой визит был особенно приятен для нее, поскольку Георгий год назад женился и теперь живет отдельно от матери. Ольга же выросла такой же красавицей, как Лариса, но несмотря на появляющихся иногда кавалеров, уделяет Гузеевой больше времени.