Сын Юлии Барановской собирается с помощью улиток «убирать у мамы морщины»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 25 Янв 2019 в 10:30 PST Сын Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина Арсений оказался большим выдумщиком. На своей страничке в социальной сети Instagram популярная ведущая выложила смешную видеозапись. На кадрах можно увидеть, как мама проводит допрос ребенка. Барановская поинтересовалась, откуда в их доме появились улитки. Арсений объяснил, что принес их с ярмарки два дня назад. Мать напомнила ребенку, что вообще-то ярмарка была уже месяц назад. Телеведущая сделала вывод, что улитки целый месяц жили у них в доме и она даже не догадывалась об их существовании. Она напрямую спросила сына прятал ли он улиток от нее. Ребенок принес матери извинения. В конце забавного ролика он заметил, что они будут убирать у ведущей с их помощью морщины.

«Мама случайно узнала, что у нас дома появились питомцы. Хорошо, что это две улитки, а не змеи, о которых Арсений так мечтает. Улыбнитесь. Рецепт Арсения, как избавиться от морщин с помощью улиток выложу позже»,

— сказала Юлия Барановская.

«Такой милашка. Я бы ему не смогла отказать и змей приволочь. Одна улыбка чего стоит», «Мама! Дети всегда будут тащить в дом животных, так что будьте готовы», «Заботливый сыночек. Кто ещё позаботится так. Молодец Арсений. Ты настоящий мужчина», — заметили в комментариях пользователи.