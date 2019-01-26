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Сын Юлии Барановской собирается с помощью улиток «убирать у мамы морщины» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сын Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина Арсений оказался большим выдумщиком. На своей страничке в социальной сети Instagram популярная ведущая выложила смешную видеозапись. На кадрах можно увидеть, как мама проводит допрос ребенка. Барановская поинтересовалась, откуда в их доме появились улитки. Арсений объяснил, что принес их с ярмарки два дня назад. Мать напомнила ребенку, что вообще-то ярмарка была уже месяц назад. Телеведущая сделала вывод, что улитки целый месяц жили у них в доме и она даже не догадывалась об их существовании. Она напрямую спросила сына прятал ли он улиток от нее. Ребенок принес матери извинения. В конце забавного ролика он заметил, что они будут убирать у ведущей с их помощью морщины.
«Мама случайно узнала, что у нас дома появились питомцы. Хорошо, что это две улитки, а не змеи, о которых Арсений так мечтает. Улыбнитесь. Рецепт Арсения, как избавиться от морщин с помощью улиток выложу позже»,
— сказала Юлия Барановская.
«Такой милашка. Я бы ему не смогла отказать и змей приволочь. Одна улыбка чего стоит», «Мама! Дети всегда будут тащить в дом животных, так что будьте готовы», «Заботливый сыночек. Кто ещё позаботится так. Молодец Арсений. Ты настоящий мужчина», — заметили в комментариях пользователи.
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