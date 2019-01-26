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«Бузова — в бизнес-классе, сестра — в экономе» 

Газета.Ru + ещё 3 19 минут назад
Фото: Газета.Ru
Отпуск Ольги Бузовой и ее сестры Анны на горнолыжном курорте закончился размолвкой после того, как певица решила лететь отдельно в бизнес-классе, пишет Starhit.
Как отмечает издание, в Москву, телеведущая и певица летела бизнес-классом, тогда как ее сестра вместе с их общей подругой Яной — обычным "экономом".
В сети обсуждают, что вскоре Анна Бузова отписалась от своей сестры в инстаграме. И отметила, что не может себе позволить дорогостоящий перелет бизнес-классом.
Что послужило причиной размолвки между сестрами неизвестно. Поклонники Бузовой уверены, что она не могла пожалеть денег, и между девушками просто произошла ссора.
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