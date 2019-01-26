«Бузова — в бизнес-классе, сестра — в экономе»

Отпуск Ольги Бузовой и ее сестры Анны на горнолыжном курорте закончился размолвкой после того, как певица решила лететь отдельно в бизнес-классе, пишет Starhit

Как отмечает издание, в Москву, телеведущая и певица летела бизнес-классом, тогда как ее сестра вместе с их общей подругой Яной — обычным "экономом".

В сети обсуждают, что вскоре Анна Бузова отписалась от своей сестры в инстаграме. И отметила, что не может себе позволить дорогостоящий перелет бизнес-классом.

Что послужило причиной размолвки между сестрами неизвестно. Поклонники Бузовой уверены, что она не могла пожалеть денег, и между девушками просто произошла ссора.