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От Джорджа Клуни ушла жена 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Амаль Аламуддин забрала детей и ушла от своего мужа, знаменитого актера Джорджа Клуни. Об это сообщает портал Radar Online со ссылкой на свои источники.
По информации СМИ, сам актер делает все возможное, чтобы восстановить семью, но близкие пары уверены, что дело идет к разводу.
Клуни в настоящий момент живет в своем доме в Великобритании, а Амаль Аламуддин переехала в поместье, которое расположено в Италии.
Если развод состоится, семейной паре придется разделить совместное имущество, размер которого оценивается в 520 миллионов долларов.
Пара поженилась в 2014 году. У Джорджа и Амаль есть дети — двойняшки Элла и Александр.
Звёзды , Амаль Аламуддин , Джордж Клуни
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