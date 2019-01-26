От Джорджа Клуни ушла жена

Амаль Аламуддин забрала детей и ушла от своего мужа, знаменитого актера Джорджа Клуни . Об это сообщает портал Radar Online со ссылкой на свои источники.

По информации СМИ, сам актер делает все возможное, чтобы восстановить семью, но близкие пары уверены, что дело идет к разводу.

Клуни в настоящий момент живет в своем доме в Великобритании, а Амаль Аламуддин переехала в поместье, которое расположено в Италии.

Если развод состоится, семейной паре придется разделить совместное имущество, размер которого оценивается в 520 миллионов долларов.

Пара поженилась в 2014 году. У Джорджа и Амаль есть дети — двойняшки Элла и Александр.