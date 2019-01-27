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Фанаты Бузовой гадают, почему от нее отписалась сестра 

Рамблер 46 минут назад
После совместного отдыха в Куршевеле Анна Бузова отписалась от своей звездной сестры в Instagram. Кроме того, девушка смеется над слухами, однако никак их не опровергает.
Еще недавно девушки провели отпуск вдвоем на Мальдивах: выкладывали совместные счастливые фотографии и делились с подписчиками позитивными эмоциями.
@annabuzova
"Безумно приятно, что в этом году мы вырвались вместе со своей любимой сестренкой ❤💃Давно мы с тобой вместе вдвоём отдыхали!", — писала Бузова в своем блоге.
После этого сестры отправились в Куршевель праздновать 33-й день рождения Бузовой и кататься на горных лыжах.
@buzova86
@buzova86
К ним также присоединились подруги Ольги, которые организовали имениннице настоящий сюрприз, устроив фейерверк перед праздничным ужином.
Однако после длительного отдыха девушки разъехались в разные стороны, и кроме того, Анна отписалась от Ольги в Instagram. В прессе ходят слухи, что ссора между девушками произошла из-за того, что Ольга возвращалась из Куршевеля в бизнес-классе, а Анна — в эконом.
Но поклонники сестер в это не верят, поскольку считают, что это мелочи, которые не должны сказываться на таких близких и нежных отношениях. Фанаты в комментариях предполагают, что Бузовы просто устали друг от друга, потому что непривычно долгое время пробыли вдвоем.
В своем Insatgram-аккаунте Ольга призналась, что скучает по горнолыжному курорту, а Анна, наоборот, отметила, что рада вернуться домой. Недавно девушка выложила в Instargam пост, в котором высмеяла слухи о полете в эконом— классе, но никак их не опровергла и не прокомментировала тот факт, что отписалась от сестры после совместного отдыха.
@annabuzova
"Я бы, конечно, с удовольствием в субботу повалялась бы дома, но! надо зарабатывать на бизнес-класс, ибо все очень сильно переживают за мой полёт в экономе😂😂😂 А если серьёзно, то я очень соскучилась по работе❤️ Хочется скорей окунуться с головой в рабочие дела🤪", — подписала снимок Анна.
Женский форум10
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