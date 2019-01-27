Ляйсан Утяшева поделилась секретом воспитания детей

Гимнастка рассказала о важном правиле воспитания детей, которого придерживается вместе с мужем.

Знаменитая гимнастка Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля воспитывают двоих детей — пятилетнего сына Роберта и трехлетнюю дочь Софию. В недавнем интервью журналу «Караван историй» спортсменка поделилась главным правилом воспитания детей: «Стараемся не баловать, не задаривать подарками, любому гаджету предпочитаем совместные игры, прогулки, разговоры. У нас есть одно железное правило: мы не кричим на детей, а стараемся все проговаривать. Даже если при этом приходится выходить из комнаты, переводить дыхание и считать до десяти. Самое лучшее, что мы можем дать детям, — это быть рядом. И испытывать счастье в этот самый момент. Счастье, знаете ли, заразительно!».

@liasanutiasheva

Ляйсан и Павел не спешат заводить детям странички в социальных сетях, более того, на редких кадрах с малышами, которые появляются в блогах пары, Роберт и София запечатлены так, что не видно их лиц.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в 2010 году. Каждый раз в годовщину бракосочетания супруги посвящают друг другу самые теплые и трогательные слова, искренность которых укрепляет в их поклонниках веру в настоящую любовь.