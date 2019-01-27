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Ляйсан Утяшева поделилась секретом воспитания детей 

Passion.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Passion.ru
Гимнастка рассказала о важном правиле воспитания детей, которого придерживается вместе с мужем.
Знаменитая гимнастка Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля воспитывают двоих детей — пятилетнего сына Роберта и трехлетнюю дочь Софию. В недавнем интервью журналу «Караван историй» спортсменка поделилась главным правилом воспитания детей: «Стараемся не баловать, не задаривать подарками, любому гаджету предпочитаем совместные игры, прогулки, разговоры. У нас есть одно железное правило: мы не кричим на детей, а стараемся все проговаривать. Даже если при этом приходится выходить из комнаты, переводить дыхание и считать до десяти. Самое лучшее, что мы можем дать детям, — это быть рядом. И испытывать счастье в этот самый момент. Счастье, знаете ли, заразительно!».
@liasanutiasheva
Ляйсан и Павел не спешат заводить детям странички в социальных сетях, более того, на редких кадрах с малышами, которые появляются в блогах пары, Роберт и София запечатлены так, что не видно их лиц.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в 2010 году. Каждый раз в годовщину бракосочетания супруги посвящают друг другу самые теплые и трогательные слова, искренность которых укрепляет в их поклонниках веру в настоящую любовь.
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Звёзды , Павел Воля , Ляйсан Утяшева
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