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49-летняя Дженнифер Энистон удочерит ребенка из Мексики 

WMJ.ru + ещё 1 29 минут назад
Фото: WMJ.ru
Источники сообщают, что актриса уже определилась с малышом.
Инсайдеры западных СМИ сообщают, что в канун своего 50-летия Дженнифер Энистон решила стать мамой. По информации, актриса удочерит ребенка из Мексики. Если верить источникам, Дженнифер уже определилась с девочкой: ей стала 13-месячная малышка. Отмечается, что прежде, чем определиться с выбором, Энистон посетила два детских дома. В настоящий момент актриса начала оформлять документы на опеку.
Сама Дженнифер эту информацию не комментирует. Напомним, актриса была дважды замужем: сначала за Брэдом Питтом, затем за Джастином Теру. Детей в этих браках не было. В недавнем интервью Энистон намекнула, почему у нее нет наследников. Судя по всему, у актрисы имеются проблемы с женским здоровьем.
"Никто и не думает, насколько болезненно это может быть для меня и моего партнера. Они не знают, через какие медицинские и эмоциональные проблемы я прошла. Женщин заставляют быть матерями, а если они ими не становятся, с женщинами обращаются как с бракованным товаром. Может, моя цель — не создание жизни, а что-то другое?", — рассказывала актриса изданию InStyle.
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Женский форум
Звёзды , Джастин Теру , Брэд Питт , Дженнифер Энистон
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