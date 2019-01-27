49-летняя Дженнифер Энистон удочерит ребенка из Мексики

Источники сообщают, что актриса уже определилась с малышом.

Инсайдеры западных СМИ сообщают, что в канун своего 50-летия Дженнифер Энистон решила стать мамой. По информации, актриса удочерит ребенка из Мексики. Если верить источникам, Дженнифер уже определилась с девочкой: ей стала 13-месячная малышка. Отмечается, что прежде, чем определиться с выбором, Энистон посетила два детских дома. В настоящий момент актриса начала оформлять документы на опеку.

Сама Дженнифер эту информацию не комментирует. Напомним, актриса была дважды замужем: сначала за Брэдом Питтом , затем за Джастином Теру . Детей в этих браках не было. В недавнем интервью Энистон намекнула, почему у нее нет наследников. Судя по всему, у актрисы имеются проблемы с женским здоровьем.

"Никто и не думает, насколько болезненно это может быть для меня и моего партнера. Они не знают, через какие медицинские и эмоциональные проблемы я прошла. Женщин заставляют быть матерями, а если они ими не становятся, с женщинами обращаются как с бракованным товаром. Может, моя цель — не создание жизни, а что-то другое?", — рассказывала актриса изданию InStyle.