Дапкунайте встречается с молодым любовником

@zygaro

На публике влюбленная пара появляется не только в Москве, но и в Лондоне. Ингеборга и Михаил познакомились в Мобильном художественном театре, где работали над совместным проектом. Стоит отметить, что звездная пара свои отношения не комментирует, но и не пытается скрыть свой роман.