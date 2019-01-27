Дапкунайте встречается с молодым любовником 

Актриса Ингеборга Дапкунайте наладила личную жизнь. После развода с супругом, известным ресторатором Дмитрием Ямпольским, женщина начала часто появляться на публике в компании журналиста Михаила Зыгаря. Бывший главный редактор телеканала «Дождь» моложе актрисы на целых 18 лет.
@zygaro
На публике влюбленная пара появляется не только в Москве, но и в Лондоне. Ингеборга и Михаил познакомились в Мобильном художественном театре, где работали над совместным проектом. Стоит отметить, что звездная пара свои отношения не комментирует, но и не пытается скрыть свой роман.