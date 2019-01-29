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10-летняя дочь Алсу приняла участие в шоу «Голос. Дети» 

Letidor.ru + ещё 17 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Девочка мечтает стать певицей, как ее мама.
В феврале на Первом канале стартует новый сезон популярного телешоу «Голос. Дети». И съемки слепых прослушиваний уже начались. 10-летняя дочь певицы Алсу участвует в проекте. Звездная мама пришла поддержать Микеллу на отборочном этапе. Повернулись ли к девочке наставники шоу или нет, пока остается тайной.
Микелла твердо решила попробовать свои силы в шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Звездные родители не стали этому препятствовать.
"Сама Микелла загорелась идеей попасть на «Голос. Дети», и мы ее в этом поддержали, будем болеть за нее в новом сезоне", — рассказала Алсу в интервью изданию «Tele.ru.
@alsou_a
Хотя певица призналась, что ее муж долгое время скептически относился к появлению в семье еще одной артистки. Ян Абрамов называл это исключительно баловством. Но, конечно, отец не запрещал дочери заниматься музыкой.
"За последнее время, когда Микелла повзрослела и голос стал еще более сильным, и люди со стороны начали отмечать ее способности, Ян, как мне кажется, пересмотрел свою позицию. Микелла прекрасно поет и сама по себе очень артистична — этому не научишь, с этим нужно родиться. Она мечтает заниматься музыкой и быть певицей", — отметила Алсу.
Певица не знает, пойдет ли дочка по ее стопам. Но звезда уверена, что у Микеллы точно есть творческие способности. Недавно девочка порадовала своих родных людей рождественскими песнями на английском языке.
»Потрясающий, чистый, ангельский голос👍😊 Мамина гордость!:)», «Будущая певица будет!», «Божественный голос👍», «Вау!Браво!», «Шикарный английский», «Крутая Микелла!😍», «Какой светлый ребенок и талантливый вокалист! Нереальная девочка!», «Очень красиво поет!» — восторженно комментируют поклонники в Instagram.
@alsou_a
К слову, на днях Первый канал официально объявил, кто же будет выбирать юные таланты в шестом сезоне передачи. Наставниками стали уже хорошо знакомые поклонникам шоу певцы Валерий Меладзе и Пелагея. Кроме того, впервые в числе членов жюри оказалась известная исполнительница Светлана Лобода.
Напомним, что в начале шоу каждый из наставников традиционно наберет команду из 15 человек. На стадии «Поединки» команды будут разбиты на тройки; из каждой в следующую стадию пройдет лишь один исполнитель. Финалисты станут известны на этапе «Песня навылет». Победителя выберут зрители.
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Звёзды , Валерий Меладзе , Светлана Лобода
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