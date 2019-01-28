Певица Слава рассказала о своей редкой болезни

Певица Слава рассказала о своей редкой болезни, которую врачи не могли диагностировать у нее в школьные годы.

Она вспоминает, что мама в детстве могла накричать на нее, если она плохо занималась. А это случалось часто, потому что у нее была дислексия, о которой она узнала через много лет.

В те годы с этой проблемой никто не сталкивался. Мне было сложно читать, я переставляла слоги, слова и не могла сосредоточиться. Тогда я думала, что ничего не смогу в этой жизни и жутко переживала по этому поводу,

— откровенно рассказала Слава в программе «Когда все дома» на телеканале «Россия 1».

Над певицей из-за ее проблем смеялись одноклассники и не понимали учителя, которые думали, что она просто ленится.

Слава рассказала, что только в институте узнала от преподавателя, что у нее дислексия. Ей посоветовали читать вслух классическую литературу и запоминать речевые обороты.

Только через несколько лет упорной работы певице стало немного легче справляться со своей проблемой, но до сих пор 38-летняя артистка отказывается от мероприятий, где от нее требуют выучить или прочитать большой объем текста.