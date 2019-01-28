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Певица Слава рассказала о своей редкой болезни 

Вечерняя Москва + ещё 2 19 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Певица Слава рассказала о своей редкой болезни, которую врачи не могли диагностировать у нее в школьные годы.
Она вспоминает, что мама в детстве могла накричать на нее, если она плохо занималась. А это случалось часто, потому что у нее была дислексия, о которой она узнала через много лет.
В те годы с этой проблемой никто не сталкивался. Мне было сложно читать, я переставляла слоги, слова и не могла сосредоточиться. Тогда я думала, что ничего не смогу в этой жизни и жутко переживала по этому поводу,
— откровенно рассказала Слава в программе «Когда все дома» на телеканале «Россия 1».
Над певицей из-за ее проблем смеялись одноклассники и не понимали учителя, которые думали, что она просто ленится.
Слава рассказала, что только в институте узнала от преподавателя, что у нее дислексия. Ей посоветовали читать вслух классическую литературу и запоминать речевые обороты.
Только через несколько лет упорной работы певице стало немного легче справляться со своей проблемой, но до сих пор 38-летняя артистка отказывается от мероприятий, где от нее требуют выучить или прочитать большой объем текста.
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