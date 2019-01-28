Куценко заставил поклонников поволноваться

Обман обнаженного Куценко всполошил россиян

Известный российский актер Гоша Куценко заставил поволноваться своих поклонников. Видео пьяного артиста с заплетающимся языком повергло фанатов в шок.

Оснований для волнения у поклонников артистического таланта Куценко не было. Как оказалось, ролик актер опубликовал в рамках им же изобретенного челленджа под названием "Обмани!". Однако подписчики решили, что это будет, скорее всего, "алкочеллендж".

Гоша Куценко опубликовал напугавшее россиян видео в Instagram. Актер с обнаженным торсом лежит на диване и несет пьяную чушь, перескакивая с темы на тему. Полное впечатление, что Куценко в стельку пьян — и фанаты верят.

"Гоша, вы что пьяный?)", "Я очень уважаю вас как актера и певца, скажите, что это не правда)", "В общем вытрезвитель уже в пути!", — комментировали подписчики.

Однако актер внезапно "трезвеет" и сообщает, что это им же придуманный челлендж. Название пока не определено — ну, к примеру, он будет называться "Обмани!". А все, кто поверил Гоше Куценко, должны принять в нем участие.

"Вот же актер! Купилась, хотя сама винишка всадила))", "Тьфу на тебя. Я даже жутко запереживала. Игра — великое умение шута! Обожаю Вас!", — пишут фанаты артиста. Они в восторге от выдумки Куценко и признаются, что своей игрой актер их убедил, передает Пятый канал.

Напомним, в конце прошлого года Гоша Куценко заявил, что подумывает об уходе из профессии. Одному из самых узнаваемых и популярных актеров России не дают главных ролей. Причина — в давнем конфликте с руководством Первого канала, считает артист.