10 бьюти-секретов Равшаны Курковой

Актриса Равшана Куркова рассказала своим подписчиками в Instagram о том, как она ухаживает за собой и какими средствами пользуется.

1. Любимый тональный крем Giorgio Armani Luminous Silk актриса заменила на KohGenDo (Aqua Foundation): средство отлично подходит для фото и видео-съемок.

2. Солнцезащитный крем SPF 50 бренда органической косметики Coola Равшана всегда берет с собой в отпуск на море: он легкий по текстуре, быстро впитывается и хорошо защищает от солнечных лучей.

3. На ночь актриса обязательно наносит маску для губ Laneige (Ягодный Микс). На утро после нее губы мягкие и без единой трещинки.

4. Чтобы восстановить цвет лица и запустить процессы регенерации кожи, актриса использует сыворотку-антистресс BeautyLab от Faberlic. Наносит после умывания и тоника, перед ночным кремом.

5. У Равшаны долгое время не получалось отрастить волосы. Кончики секлись, их приходилось отстригать. Но актриса нашла волшебное средство против них — Living Proof Perfect Hair Day.

6. Лосьон Eliokap (Calmante Lozione) идеален для чувствительной кожи головы: стимулирует рост волос и успокаивает кожу.

7. Равшана любит тушь для ресниц Milk (Kush Mascara): средство стойко держится и не осыпается.

8. Кислородная экспресс-маска для лица BeautyLab от Faberlic глубоко очищает и матирует. Тональное средство после него ложится идеально.

9. Равшана часто использует тинт для губ и щек — Rouge Coco от Chanel . Алые губы и нежный румянец на щеках — работа этого средства.

10. Актриса любит питательный крем для рук Caudalie: он быстро впитывается, вкусно пахнет, а кожа после него очень нежная. Средство также укрепляет ногти.