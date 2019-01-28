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10 бьюти-секретов Равшаны Курковой 

BeautyHack.ru 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Жестокий мир мужчин"
Актриса Равшана Куркова рассказала своим подписчиками в Instagram о том, как она ухаживает за собой и какими средствами пользуется.
1. Любимый тональный крем Giorgio Armani Luminous Silk актриса заменила на KohGenDo (Aqua Foundation): средство отлично подходит для фото и видео-съемок.
2. Солнцезащитный крем SPF 50 бренда органической косметики Coola Равшана всегда берет с собой в отпуск на море: он легкий по текстуре, быстро впитывается и хорошо защищает от солнечных лучей.
3. На ночь актриса обязательно наносит маску для губ Laneige (Ягодный Микс). На утро после нее губы мягкие и без единой трещинки.
4. Чтобы восстановить цвет лица и запустить процессы регенерации кожи, актриса использует сыворотку-антистресс BeautyLab от Faberlic. Наносит после умывания и тоника, перед ночным кремом.
5. У Равшаны долгое время не получалось отрастить волосы. Кончики секлись, их приходилось отстригать. Но актриса нашла волшебное средство против них — Living Proof Perfect Hair Day.
6. Лосьон Eliokap (Calmante Lozione) идеален для чувствительной кожи головы: стимулирует рост волос и успокаивает кожу.
7. Равшана любит тушь для ресниц Milk (Kush Mascara): средство стойко держится и не осыпается.
8. Кислородная экспресс-маска для лица BeautyLab от Faberlic глубоко очищает и матирует. Тональное средство после него ложится идеально.
9. Равшана часто использует тинт для губ и щек — Rouge Coco от Chanel. Алые губы и нежный румянец на щеках — работа этого средства.
10. Актриса любит питательный крем для рук Caudalie: он быстро впитывается, вкусно пахнет, а кожа после него очень нежная. Средство также укрепляет ногти.
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