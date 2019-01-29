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Кети Топурия подружилась с Айзой Анохиной 

Passion.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: @keti_one_official
В Сети обсуждают совместное фото бывших супруги и возлюбленной скандально известного рэпера Гуфа.
34-летняя бывшая супруга рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов — прим.ред.) Анохина немало удивила фолловеров своего Instagram, опубликовав совместное фото с его экс-возлюбленной Кети Топурия, сделанное на балийском пляже.
@aizalovesam
«Хайпажорство 80 уровня)) 😹 или как мы встретились с Кети @keti_one_official и познакомили кучеряшек))».
Вместе с мамами на фотографии позируют трехлетняя дочь Кети от бизнесмена Льва Гейхмана Оливия и двухлетний сын Айзы Элвис, отцом которого является Дмитрий Анохин.
«Клуб бывших «Алексея Долматова» Янки не хватает», «Где-то в мире плачет один Гуф», «А Гуф фоткает?), „Сильные женщины, я считаю!“, „Уровень этого фото зашкаливает“, „То чувство, когда дружишь со всеми бывшими бывшего…“, „Яны или как её там не хватает“, „Молодцы, девчонки“, „Вы лучшие! Класс, всем завистникам на зло)“, „Клуб бывших жён“, „Вот это хайпанули“, „Гарем Гуфа), „Какие же всё-таки у Гуфа крутые женщины! Жаль только, что он их профукал“, — написали подписчики.
Напомним, Айза Анохина в 2014 году развелась с Гуфом спустя шесть лет брака. У пары есть восьмилетний сын Сэм. О романе 32-летней Кэти Топурия и скандально известного рэпера стало известно несколько лет назад, однако лишь весной прошлого года музыканты подтвердили эти слухи. Тем не менее, в ноябре Кэти заявила о расставании с Долматовым. Вероятно, причиной расставания стали измены рэпера. Незадолго до заявления солистки группы А’Studio в Сети появились откровения 18-летней екатеринбурженки Яны Шевцовой, назвавшей себя любовницей Гуфа. Стоит отметить, что ранее Анохина признавалась, что рада за бывшего мужа, если он найдет счастье в отношениях с Кети Топурия:
“Если у него все будет хорошо, я буду только рада. Я не знакома с Кети, поэтому не мне давать оценку их паре. И кстати, слухи об их романе — последнее, что меня сейчас может задеть!».
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Звёзды , Гуф , Айза Анохина , Дмитрий Анохин
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