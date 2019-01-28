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Андрееву и Бондарчука заподозрили в тайной свадьбе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: teleprogramma.pro
Сегодня известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева — одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Они часто бывают на светских мероприятиях, но вот о лично с прессой практически не разговаривают. Потому и журналисты, и поклонники звездной пары пребывают сейчас в некотором недоумении.
teleprogramma.pro
Недавно в социальных сетях актер Андрей Бурковский опубликовал снимок с одной из звездных тусовок. И на безымянном пальце правой руки актрисы красуется обручальное кольцо.
Фотография эта стала резонансной в актерских кругах еще и потому, что последние несколько лет влюбленные не оформляли свои отношения. По слухам, штампа в паспортах нет, в том числе и потому, что Бондарчук до сих пор не оформил развод со своей прежней женой Светланой. Впрочем, довольно скоро актер удалил эту фотографию из своей ленты.
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