Андрееву и Бондарчука заподозрили в тайной свадьбе

Сегодня известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева — одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Они часто бывают на светских мероприятиях, но вот о лично с прессой практически не разговаривают. Потому и журналисты, и поклонники звездной пары пребывают сейчас в некотором недоумении.

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Недавно в социальных сетях актер Андрей Бурковский опубликовал снимок с одной из звездных тусовок. И на безымянном пальце правой руки актрисы красуется обручальное кольцо.

Фотография эта стала резонансной в актерских кругах еще и потому, что последние несколько лет влюбленные не оформляли свои отношения. По слухам, штампа в паспортах нет, в том числе и потому, что Бондарчук до сих пор не оформил развод со своей прежней женой Светланой. Впрочем, довольно скоро актер удалил эту фотографию из своей ленты.