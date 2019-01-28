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Ширвиндт заявил, что не может слышать хамство сына 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Известный телеведущий Михаил Ширвиндт на своей страничке в социальной сети Instagram разместил забавный ролик, в котором главная роль принадлежит его знаменитому отцу, актеру Александру Ширвиндту. На кадрах можно увидеть, что сын пришёл в гости к папе.
«Ко мне пришел ребенок. Я накрыл стол, чем Бог послал. Я не могу слышать хамства с его стороны относительно моего фирменного блюда. Я вам сейчас покажу настоящий «Омлет по–Ширвиндтовски» и расскажу, как готовится. Давай чокнемся. Ваше здоровье, друзья», — заявил Александр Ширвиндт.
«Как я люблю вас за ваш позитив. Хорошо, что вы есть!» «Ну просто красавец мужчина, тот случай, когда годы не портят. Здоровья и долгих лет! Радовать нас как можно дольше», «Браво! Александр Анатольевич! Вы показали высший пилотаж сыну! Спасибо, очень весело и позитивно», — заметили в комментариях пользователи.
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