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Собчак объявила о рождении наследника Немцова 

Дни.ру + ещё 2 1 час назад
Ксения Собчак распространила неожиданную новость. Популярная телеведущая рассказала о рождении ребенка.
В своем телеграм-канале под красноречивым названием "Кровавая барыня" Ксения Собчак скопировала сообщение главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова. "У Антона Немцова, сына Бориса Немцова, родился сын. Борис Немцов-младший. Вот", — объявил радиожурналист. От себя Ксения Собчак приписала: "Поздравляю ребят! (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)".
Напомним, у покойного Бориса Немцова остался сын Антон, которого родила телеведущая и бизнес-леди Екатерина Одинцова. Летом 2018 года 23-летний сын политика женился на Анне Игнатьевой. Свадебная церемония состоялась в Барвихе. Избранница Антона Немцова родом из Нижнего Новгорода.
Супруги ведут уединенный образ жизни, предпочитая не афишировать никаких подробностей, редко выходят в свет. Однако неизменно пользуются вниманием СМИ и поклонников. В частности, все умиляются юной внешности Антона и взрослой — его супруги. В Сети распространены обсуждения, что, дескать, жена Немцова кажется ровесницей его матери.
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Звёзды , Видео , Политика , Борис Немцов , Екатерина Одинцова , Ксения Собчак , Алексей Венедиктов , Эхо Москвы
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