Собчак объявила о рождении наследника Немцова

Ксения Собчак распространила неожиданную новость. Популярная телеведущая рассказала о рождении ребенка.

Напомним, у покойного Бориса Немцова остался сын Антон, которого родила телеведущая и бизнес-леди Екатерина Одинцова . Летом 2018 года 23-летний сын политика женился на Анне Игнатьевой. Свадебная церемония состоялась в Барвихе. Избранница Антона Немцова родом из Нижнего Новгорода.

Супруги ведут уединенный образ жизни, предпочитая не афишировать никаких подробностей, редко выходят в свет. Однако неизменно пользуются вниманием СМИ и поклонников. В частности, все умиляются юной внешности Антона и взрослой — его супруги. В Сети распространены обсуждения, что, дескать, жена Немцова кажется ровесницей его матери.