Выходки звезд, возмутившие коллег и фанатов 

Всем людям хочется иногда повеселиться или насмешить окружающих, но бывает, что шутки переходят пределы разумного. Не являются исключением и звёзды, чьи выходки иной раз шокируют и коллег, и поклонников. Так, скандалов закончилась попытка Николая Баскова развлечь заскучавших на торжестве гостей. В 2011 году на праздновании дня рождения певца Александра Буйнова Николай решил поиграть с огнетушителем. Сначала он обнимал его, потом танцевал с ним, а после выпустил струю пены. Основной удар пришёлся на столик, за котором сидела Алла Пугачёва и Максим Галкин. Наряды гостей оказались испорченными, а Николаю пришлось просить прощения за свою глупую выдумку.
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