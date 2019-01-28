Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выходки звезд, возмутившие коллег и фанатов 

Рамблер 2 часа назад
Всем людям хочется иногда повеселиться или насмешить окружающих, но бывает, что шутки переходят пределы разумного. Не являются исключением и звёзды, чьи выходки иной раз шокируют и коллег, и поклонников. Так, скандалов закончилась попытка Николая Баскова развлечь заскучавших на торжестве гостей. В 2011 году на праздновании дня рождения певца Александра Буйнова Николай решил поиграть с огнетушителем. Сначала он обнимал его, потом танцевал с ним, а после выпустил струю пены. Основной удар пришёлся на столик, за котором сидела Алла Пугачёва и Максим Галкин. Наряды гостей оказались испорченными, а Николаю пришлось просить прощения за свою глупую выдумку.
Почему организаторы гастролей недолюбливают Диму Билана и чем разгневал общественность Филипп Киркоров, узнайте из видео.
Звёзды , Видео , Филипп Киркоров , Николай Басков , Дима Билан , Александр Буйнов , Максим Галкин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как обманывают покупателей в «Киберпонедельник»1
Андрееву и Бондарчука заподозрили в тайной свадьбе3
Как понять, что мужчина вам изменяет
10 бьюти-секретов Равшаны Курковой
Девочки такие девочки: 5 мифов о женской дружбе
Видео
Куценко заставил поклонников поволноваться
Звёзды
Фанаты Бузовой гадают, почему от нее отписалась сестра
Звёзды
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
Певица Слава рассказала о своей редкой болезни
Звёзды
Выходки звезд, возмутившие коллег и фанатов
Звёзды
Как обманывают покупателей в «Киберпонедельник»
Дом и сад
01:12
Настоящая фамилия и другие факты о Софии Ротару
Звёзды
Как выглядят жены участников Comedy Club
Звёзды
Знаменитости, которые не доверяют себя стилистам
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение